中共迎國慶管超嚴 北京上廁所登記須填寫排便種類

2019-09-24 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕中共建國70週年國慶日（10月1日）將到，全國進入「臨戰」狀態，北京也在近日舉行大閱兵第三次彩排演練，街頭再次出現最嚴苛的維穩控制，除天空禁飛鳥，連人都不能生病。而北京除了封、禁、查、驗等常規管制外，現在連民眾上公廁也都要登記，並填寫細節。

中共國慶將到，各地解放軍陸續進入「臨戰」狀態，北京更是風聲鶴唳、草木皆兵，維穩程度超嚴，從8月下旬開始，交通、郵件連三層安檢、人員禁入北京陳情、人權人士「被旅行」，甚至天空淨空連飛鳥都不准飛，而有被當武器嫌疑的刀具都已全面下架禁售，甚至北京大型醫院接也獲命令，住院病人只許出不許進，非緊急手術（大型手術）一律停止。

據《自由亞洲電台》報導，一名北京市民指出，北京政府在21日至23日至少出動30多萬人，在天安門和長安街沿線進行中共國慶70週年慶祝活動全流程演練。報導指出，而常設、總數約20萬的民間維穩力量「朝陽群眾」，則已在街頭部署完成，尤其是天安門等重要地區周圍，甚至連民眾上公廁也要查驗和登記身分，但是否會在北京全市全面實施仍不得而知。

當地媒體人透露，因為北京擔憂有隱私空間的廁所會被有心人士當作討破壞的地方，因此做出公廁維穩，這也是繼2015年大閱兵期間，北京再度實施公廁管控。

對此，臉書粉專「只是堵藍」也在臉書分享一張疑似中國網友間流傳的公告，內容指出，在中共國慶期間，民眾上廁所需領取「如廁所登記表」，也需填寫「身分證號、手機號碼、姓名、性別、排便種類、預計使用時間等等」。

「只是堵藍」對此酸說，「中國因應10/1國慶，現在連上廁所都要登記，還要寫細節，厲害了他的國」。網友見狀也大酸，「共產國家 連大便都有控管」、「果然是巨嬰國」、「莫非....糞便內藏有起義字條？」、「他們不都大路邊的嗎？」。

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