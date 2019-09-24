森林大火致霧霾壟罩 印尼廖內省進入緊急狀態

2019-09-24 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕印尼大規模森林大火持續延燒，廖內省發生嚴重霾害，空氣汙染指標（PSI）突破500點，已宣布進入緊急狀態。聯合國也指出，印尼林火已讓1000萬名兒童面臨嚴重空污危險。

綜合外媒報導，廖內省省長三蘇亞（Syamsuar）已宣布本月23日至10月31日進入緊急狀態，如果煙霾情況沒有好轉將延長。馬來西亞國家天災管理機構（NADMA）表示，廖內省進入緊急狀態後，280名在北乾巴魯和占碑的大馬學生將撤離當地。

自本月13日起，印尼廖內省和占碑省（Jambi）空氣品質一直處於非常不健康的等級，上周末霾害加劇，廖內省首府北乾巴魯（Pekanbaru）PSI指數突破700點大關，比2015年煙霾最嚴重時更糟；占碑省因散射現象出現驚人的「血色天空」。

聯合國今（24）日警告，印尼林火引發嚴重空污危險，蘇門答臘島和婆羅洲島遭受霾害最嚴重地區，18歲以下兒童有近1000萬人，其中約4分之1為5歲以下。聯合國兒童基金會表示，兒童的免疫系統未健全，尤其是幼兒最易受到空污傷害，孕婦若受到空污影響，嬰兒出生體重可能較低，且易早產。

歐洲哥白尼大氣監控機構（Copernicus Atmosphere Monitoring Service）指出，從8月初截至9月18日為止，初步估計印尼野火排放出大約360百萬噸的溫室氣體，相較2015年同一時期，溫室氣體排放量為400百萬噸。

2015年印尼野火霾害造成東南亞地區籠罩在一片霧霾之中長達數週，是20年來最嚴重的霾害事件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法