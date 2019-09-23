印尼野火霧霾嚴重 出現「血色天空」如世界末日

2019-09-23 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕印尼占碑省在21日出現「血色天空」，由於場面駭人，如同世界末日，有網友錄成影片傳上推特，隨即引發熱烈討論。專家指出，原因是附近野火地區的煙霧瀰漫移動所致，和逐漸加劇的霧霾問題息息相關。

根據多名推特網友的分享畫面，顯示從占碑省的室外放眼望去，全都是腥紅色的場景，而且能見度極低，景色相當驚人。

綜合外媒報導，印尼國家抗災署（BNPB）指出，衛星雲圖顯示，在占碑省周圍地區有許多火燒熱點，並有大片濃煙。

新加坡社會科學大學教授解釋，出現不尋常的紅色天空，是受「瑞利散射」（Rayleigh scattering）現象所致，它是半徑比光或其他電磁輻射的波長小很多的微粒，例如單個原子或分子，對入射光束的散射。由於霧霾期間，大氣中存在某些類型的微粒，在經過散射後，反而會讓天空看起來是紅色的。

Ini sore bukan malam. Ini bumi bukan planet mars. Ini jambi bukan di luar angkasa. Ini kami yang bernafas dengan paru-paru, bukannya dengan insang. Kami ini manusia butuh udara yang bersih, bukan penuh asap.

Lokasi : Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap #KebakaranHutanMakinMenggila pic.twitter.com/ZwGMVhItwi — Zuni Shofi Yatun Nisa （@zunishofiyn） 2019年9月21日

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