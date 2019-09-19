印尼大火 馬來西亞灰頭土臉 逾2400間學校停課

2019-09-19 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕印尼連日發生大規模森林火災，產生大量煙霾擴散至鄰近的東南亞國家，其中馬來西亞受到嚴重影響，今（19）日該國有逾2400間學校的173萬名學生被迫停課，其中較嚴重的4個行政區明（20）日會繼續停課，許多區域的大氣污染指數（API）超過200，影響民眾健康。

馬來西亞昨（18）日因空氣品質過於惡劣，共有1484所學校的100萬名學生被迫停課，其中雪蘭莪（Selangor）與砂拉越（Sarawak）情況最嚴重。馬來西亞政府今日表示，部分地方政府都在近日製造人造雨以降低霧霾影響，但情況仍持續惡化，今日全國共有2459間學校的173萬名學生停課，教職員也無需到校，其中首都吉隆坡（Kuala Lumpur）、檳城（Penang）、雪蘭莪、與布特拉加亞（Putrajaya）的災情最嚴重，明日仍會持續停課。

馬來西亞今日有許多行政區的API仍超過200，達「非常不健康」等級，PM2.5濃度也偏高，因霧霾會傷及呼吸系統與眼睛，近1個月發生哮喘與結膜炎的病患數也有增加趨勢。

依API指數分級，0至50為良好，51至100為中等，101至200為不健康，201至300為非常不健康，300以上為危險。馬來西亞政府表示，今日受霾害影響區域的空氣品質仍是「非常不健康」，其中受災最嚴重的古晉市（Kuching）API為272，並指出會持續密切監控空氣品質，以及馬來西亞森林中可能發生火災的潛在位置。

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