印尼野火煙霾不只嗆人 瀕危紅毛猩猩呼吸道感染

2019-09-17 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕印尼大規模森林大火持續延燒，有毒煙霾不僅蔓延至新加坡和馬來西亞半島，也嚴重影響瀕臨滅絕的紅毛猩猩及其棲息地，動保組織週二（17日）表示，至少37隻猩猩出現呼吸道感染的症狀。

《法新社》報導，印尼政府已部署數千名軍警作為臨時消防員、派出數十架消防飛機，對抗把蘇門答臘島和婆羅洲島上原始森林燒成焦土的大火，大規模火災已讓東南亞部分地區出現嗆人的煙霾。

婆羅洲紅毛猩猩生存基金會（Borneo Orangutan Survival Foundation）週二表示，大火引發的煙霾正影響救援中心照顧的數百隻類人猿以及野放的野生動物。

基金會說：「濃厚的煙霧不僅危害我們員工的健康...而且還影響我們目前照顧的355隻猩猩」，這僅是指加里曼丹一個救援中心的情況。基金會表示，「多達37隻年輕的猩猩疑似患有輕微的呼吸道感染」。

位在東加里曼丹省三波加雷斯塔里（Samboja Lestari）雨林的救援設施，空氣品質非常惡劣，動物一天戶外活動的時間被限制在幾個小時。

過去幾十年，紅毛猩猩的自然棲地大幅縮減，根據國際自然保護聯盟（IUCN）的數據，婆羅洲紅毛猩猩的數量從1973年約28萬8500隻，今天已下降到約10萬隻。

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