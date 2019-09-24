瑞典女孩向全球領袖怒吼！ 「光說不做，你們好大膽」

倡導「全球氣候罷課」（Global Climate Strike）的16歲瑞典女孩桑伯格（Greta Thunberg）23日在紐約聯合國總部發表慷慨激昂的演說。（路透）

2019-09-24 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕倡導「全球氣候罷課」（Global Climate Strike）的16歲瑞典女孩桑伯格（Greta Thunberg）23日在紐約聯合國總部發表慷慨激昂的演說，她憤怒譴責各國領導人對氣候變遷上光說不做，在應對生態環境問題上辜負了年輕一代，「你們空談偷走我的夢想和童年」。

綜合媒體報導，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）23日在紐約聯合國總部發起「氣候行動峰會」，桑伯格在大會上發表演說，她用顫抖的聲音說，「我們會『監視』你們的，一切都是錯的。我不應身在此地，我應該在大西洋彼岸上學，你們卻都將希望寄托在我們這些年輕人身上，你們好大膽！」

桑伯格接著說，「你們用空談偷走了我的夢想和童年，然而我還算是幸運的一群。人們正在遭受苦難，人們正在瀕臨死亡，整個生態系統正在崩潰。我們正處於大滅絕的開始，而你們卻還談論金錢和經濟可持續成長的童話故事，你們好大膽！」

她繼續指責各國領導人在應對生態環境問題上辜負了年輕一代，而且年輕人已經知道自己被背叛，「如果你們持續辜負我們，如果你們讓我們失望，我會說，我們永遠不會原諒你們。」

桑伯格為對抗全球暖化，發起「週五為未來而戰」（Fridays for Future）的罷課活動要求大人們採取行動，遏止環境災難，目前全球已經超過50個國家的學童響應，桑伯格因此獲得諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）提名。

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