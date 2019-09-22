阿爾卑斯山脈冰川融化 瑞士百人穿黑衣送葬

2019-09-22 21:41

〔中央社〕全球暖化造成阿爾卑斯山脈冰川消融，約100名瑞士居民今天穿黑衣爬上海拔近3000公尺的皮措爾山（Pizol），為逝去的冰川舉行「送葬儀式」，過程約兩小時。

瑞士氣候保護協會（Swiss Association for Climate Protection）的德賈孔密（Alessandra Degiacomi）告訴法新社：「皮措爾冰川流失太多了。從科學角度而言，它已不是冰川。」

協會表示，來自全球各地的環境議題青年活動人士和國家領導人此刻正在紐約的聯合國總部商議，催生阻卻全球暖化的必要行動，瑞士則同步舉行「冰川送葬儀式」。

瑞士資訊（Swissinfo）網站報導，「送葬隊伍」成員穿黑衣爬上位於瑞士東北部的皮措爾山，抵達海拔高度約2700公尺、快速消融的陡峭冰川底部，隨後一名牧師和數名科學家進行肅穆演說，緬懷早逝的冰川，過程中還有音色悲涼淒楚的阿爾卑斯號角伴奏。最後，他們為皮措爾冰川獻上花圈，以示無限哀悼與惋惜之意。

在此之前，冰島上月也舉行過類似儀式，以銅製匾牌紀念當地第一個因氣候變遷而早逝的冰川。

不過，瑞士已失去不只一個冰川。

蘇黎世ETH科技大學冰川學家赫斯（Matthias Huss）指出：「根據評估，自1850年以來，有超過500個瑞士冰川完全消失。」

赫斯強調，儘管皮措爾並非在瑞士境內消失的第一個冰川，但它卻是當地歷來消失的冰川中，第一個曾被徹底研究過的。

赫斯表示，與2006年相較，皮措爾已失去約80%至90%的冰量，目前冰川覆蓋面積僅約2萬6000平方公尺，也就是比4個足球場還小。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法