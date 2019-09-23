8國聯合軍演空投爆意外 俄羅斯2戰車摔成廢鐵

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯奧倫堡（Orenburg）舉辦「中央-2019」8國聯合軍演期間，22日卻傳出空降意外，2輛傘兵戰車因為未打開降落傘而直接墜地成廢鐵。事後，俄羅斯國防部承認是降落傘故障引起。
綜合外媒報導，這次聯合軍演由俄羅斯主辦，此外參加演習的國家還包括中國、印度、哈薩克、塔吉客、巴基斯坦、吉爾吉斯和烏茲別克，然而軍演期間，主辦國卻發生空投事故，2輛前蘇聯1985年研發的BMD-2傘兵戰車，空降時降落傘沒有打開，導致戰車直接從約1500公尺的高空向下墜落，到地面時已摔成廢鐵。
報導指出，俄國總統普廷（Vladimir Putin）當天剛好視察演習，目前尚不清楚是否親眼看見事故。
國防部官員則坦言，由於降落傘系統故障才引發墜毀事故，當時車內無相關人員，而事故也未造成任何傷亡，相關單位會再展開進一步調查。
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