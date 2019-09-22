沙國油田遇襲戰雲密布 伊朗宣布與中俄聯合軍演

2019-09-22 14:11

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯石油設施14日遭空襲，產能縮減一半，頓時讓中東局勢緊張，各方劍拔弩張。伊朗媒體昨（21）日披露，伊朗將與中國、俄羅斯在阿曼灣與北印度洋舉行聯合軍演，對抗美國的意味濃厚。

綜合外媒報導，在沙國油田被空襲後，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）指控幕後黑手為伊朗，並譴責此次攻擊為「戰爭行為」，隨後伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）警告，一旦美國、沙烏地攻擊伊朗，德黑蘭將發動「全面戰爭」還擊，雙方火藥味十足。

根據伊朗媒體報導，伊軍參謀總部，主掌國際事務和國防外交的將軍普爾（Ghadir Nezami Pour）表示，伊朗正與中國、俄羅斯計畫在阿曼灣與北印度洋舉行聯合軍演，他指出，這場演習有不同的目標，包括戰術和軍事經驗的交流，並顯示參與國間的某種關係，以謀求政治目標。他補充說，國防部長，參謀長和指揮官等高層官員，近期將會來到伊朗商議。

對此，中國的媒體是低調的，目前沒有見到相關報導。上海政法大學教授倪樂雄表示，這次演習傳達了一個訊息，即中國在「極端的情況」下，會選擇支持伊朗。

中國國家主席習近平20日在與沙烏地阿拉伯國王薩勒曼的電話中，譴責了這次襲擊，並希望這件事能得到公正的調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法