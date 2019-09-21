史上最大規模！19國逾百科學家 北極「冰封1年」研究氣候變遷

2019-09-21 00:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕來自19國的逾百名科學家20日出發前往北極，展開有史以來最大規模的極地遠征，這批研究團要在被視為「全球暖化震央」的北極冰封一整年，研究大氣、海洋、海冰、生態系統和自然界之間的交互影響，試圖了解氣候變遷如何影響極地地區和全球。

團隊領導人、大氣科學家雷克斯（Markus Rex）出發前在挪威召開記者會表示，「北極是全球暖化的震央，是我們這個星球暖化最快的區域，暖化速度是全球平均值的至少兩倍」，但是有關北極圈詳細氣候資料極為欠缺，使得目前的全球氣候模型還有「非常大的」不確定性，希望藉由「這場有史以來最大規模極地研究遠征」探究北極氣候系統，為減緩氣候變遷所需之政策決定提供有力的科學基礎。

這項極地研究任務耗資1億4000萬歐元（46億台幣），研究團搭乘德國阿弗瑞德．韋格納研究所（Alfred Wegener Institute）極地暨海洋研究中心的「極星號」（Polarstern）破冰船航越2500公里，花1年時間在北極中心隨冰漂流，期間將由俄羅斯、中國、瑞典的4艘破冰船和飛機提供物資補給、人員輪替。

儘管行前花了8年時間籌備，但是在極地被厚達至少1.5公尺的冬季冰層包圍、攝氏零下45度的酷寒、以及長達150天永夜等，仍充滿許多不可預測性。雷克斯說，研究團將與世隔絕，離最近的人群有1000多公里，「不知道從現在起一年後，我們會身在何處」。

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