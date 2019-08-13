德極地探險家示警：北極遊輪暴增 生態、居民受害

2019-08-13 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕德國極地探險家富克斯（Arved Fuchs）發出警告，指北極郵輪旅遊業呈爆炸性增長，對當地環境和居民造成破壞。

根據《衛報》報導，首位徒步抵達北極和南極的探險家富克斯警告，郵輪的數量正在攀升，船愈大，問題愈多。他曾親眼目睹因紐特人（Inuit）的村莊被郵輪旅客淹沒。遊客是唯一從中受益的人，居民無法從中得到任何好處。

全球每年的郵輪旅客從2009年的1100萬人，激增到2018年的2850萬人，人數翻倍。越來越多旅遊公司推出北極旅行或「遠征」的郵輪行程，以「真正的最後邊境」（the last true frontiers）為名行銷吸引遊客，稱人們可以看到稀有的野生動物、壯觀的景色和融化的冰帽。旅遊業人士指出，由於郵輪營運商面臨越來越多區域限制，加上停靠土耳其、北非等伊斯蘭教國家引發消費者對恐怖主義的疑慮，因此北極地區郵輪變得愈來愈有吸引力，格陵蘭和加拿大北部成了最熱門的地區。

根據挪威基金會「 Centre for High North Logistics」提供的數據，普通郵輪對環境造成的負擔相當可觀，1名郵輪乘客1天會產生8加侖（約30公升）的汙水，艙底汙水每天逾9萬5000公升。

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