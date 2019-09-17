半截金魚奇蹟生還！ 女飼主堅持「擦藥」、換水半年不放棄

2019-09-17 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕泰國女飼主甘亞（Kanya Tantiwiwatkul）養的金魚因生病導致靠近魚尾部分腐爛，露出魚骨，不過她沒有放棄，堅持帶著金魚的照片到水族館詢問能治療的藥物；買到藥以後，她堅持天天為寵物金魚擦藥、換水，沒想到，半年後金魚竟然恢復健康！

女主人甘亞（Kanya Tantiwiwatkul）12日在臉書寵物援助社團中分享這則貼文，講述自己所養的寵物金魚因罹病下半身幾乎消失，剩下粉色的爛肉跟魚骨；為了治好金魚，她帶了它的照片到水族館買藥，店家當時直接告訴她這樣的傷勢太嚴重、很難治好，不如直接丟掉！但是甘亞堅持買藥，回家後每天將買來的藥跟一些水混合，細心的幫魚擦藥、在水裡投藥，並且頻繁換水。

經過悉心照料半年，金魚腐爛的部位不但漸漸脫落，也漸漸將魚尾巴長回來，雖然還沒有完全復原，但甘亞在文章中表示「只要繼續注意和努力，相信它一定會早日好起來！」同時藉此鼓勵寵物援助社團的網友「不要放棄」救助弱勢動物，引起廣大好評。

她不放棄的精神不僅獲得10萬人按讚、也獲得眾多網友支持，有網友稱「這簡直是個奇蹟」，網友也大讚她的「善良與同情心」，沒有因為它只是一隻金魚就隨便放棄它的生命。

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