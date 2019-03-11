哭哭...抱著金魚一起睡覺 小男童意外殺死寵物

2019-03-11 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國1位4歲小男童，非常喜愛他的寵物金魚，時常從魚缸外看著他的寶貝金魚，不僅呵護的無微不至，他甚至把牠從魚缸中撈起，抱著牠一起睡覺，卻不幸害死金魚，當男童知道自己殺死寵物金魚時，傷心不已。

據《每日郵報》報導，美國一位4歲男孩埃弗雷特‧哈姆林（Everett Hamlin）飼養一隻寵物金魚叫尼摩（Nemo），埃弗雷特非常呵護尼摩，不僅布置魚缸，還裝設許多美麗的燈光，為的就是讓尼摩有個溫暖的家。然而，埃弗雷特也想像大人們把毛小孩抱著一起入睡，藉由這樣的方式表達對寵物的溺愛，於是他把尼摩從魚缸中撈起，抱著牠一起睡覺。

當埃弗雷特的母親朵莉‧哈姆林（Tori Hamlin）發現這件事情時，尼摩已經死亡了，母親和父親一起叫醒埃弗雷特，並告知他尼摩死亡的消息，也向他解釋魚離開水會死亡的原因，埃弗雷特感到非常錯愕，自己竟然害死了最心愛的金魚。

朵莉將這則生活記事分享到臉書後，引起熱烈的回應。朵莉夫妻倆，給了埃弗雷特再一次的機會，讓他到寵物商店挑選一條新魚，埃弗雷特也保證他不會再犯同樣的錯誤。朵莉也表示，必須讓孩子從錯誤中學習與成長。

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