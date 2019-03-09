美國餐廳大「蟹鬥」 女饕客遭扯頭髮、全身瘀青 經理無奈報警

2019-03-09 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國一間中式自助餐廳日前上演一齣「搶奪蟹腳大戰」，一共約23名顧客打得你死我活，全身掛彩。餐廳詹經理（Budi Chan）表示，打鬥雙方都是常客，不過當時過於混亂，逼不得已只好報警。

布朗（Donna Brown）於上月底晚間造訪一家位於皇后區的中式餐廳，她突然在臉書上開啟直播，向觀眾說明「我必須讓你們看看，這群人為了爭奪蟹腳可以鬥到什麼地步！」畫面中可以看到自助取餐區人們為了剛出爐的蟹腳尖叫呼喊，甚至掄起手上的盤子、夾子當作武器進行械鬥，搞得滿身血跡。

綜合外媒報導，當事人之一的克里斯汀表示，當時她的10歲兒子在等待蟹腳，突然被女子用臀部推開，她上前理論卻遭對方責備已拿了前兩批蟹腳，還大喊「特權白婊子」，「然後所有人一湧上前，圍著我們尖叫。」克里斯汀說，在打鬥後脖子流血，且全身瘀青，「他們甚至扯走了我部分頭髮。」

詹經理指出，當天是兩個家庭發生衝突，一方16人，另一方有7人，都是餐廳常客。經理指出，為了爭奪蟹腳而引發戰爭已經不是餐廳頭一遭，不過當時因為客滿，工作人員無暇他顧，只能叫他們冷靜下來，「他們互相撞擊，甚至有人在扯頭髮。」最後不得已，只好打電話報案求助警方。

警方獲報後到場，打鬥已經結束，涉事客人也都已經離場，警方只好繼續尋找涉案人士，目前未逮捕任何人。

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