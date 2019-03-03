暖心！男大生帶女嬰上課 教授邊上課邊幫忙當奶爸

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前有名男學生因為家中無人可以照看女兒，無奈之下只能帶女嬰來上課，大學教授亞歷山大（Nathan Alexander）向他表示「小孩我來抱」，想讓該名學生安心聽課，有學生拍下這一幕傳到網路上，被其他網友大讚「好暖」！
綜合外媒報導，莫爾豪斯學院（Morehouse College）的數學系教授亞歷山大，1日授課時，有學生因保母臨時有事無法照顧女兒，加上無其他人能幫忙，只好背著女兒來上課。女嬰在課堂中哭鬧過2次，導致學生分心安撫，無法好好上課。
亞歷山大對這名奶爸學生說：「我來抱她，這樣你就可以專心做筆記了！」然後他熟稔地繫上嬰兒背帶，一手演算公式授課，另一手抱著女嬰。甚至下課後，亞歷山大邊幫學生解題，還繼續抱著熟睡的女嬰。有學生拍下照片上傳到推特，馬上引起網友關注，短短2天便有多達6萬多次轉推、超過25萬人按讚，大讚亞歷山大「好感人」、「好老師」、「英雄教授」。
事後亞歷山大開玩笑表示，一定是他上課太無聊了，女嬰才會睡得這麼熟，不過他也說，這不是他第一次允許學生帶孩子一起上課，雖然亞歷山大沒有小孩，但他希望可以適時幫助學生，因為「這是教育工作者會做的」。
Student came to class today with his child due to no babysitter or anybody to watch her while he was in class.— TheOriginal™ （@Original_Vaughn） 2019年3月1日
My professor NATHAN ALEXANDER said “I’ll hold her so you can take good notes!” #HBCU #morehouse #Respect pic.twitter.com/oogIqetseS
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