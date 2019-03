暖心！男大生帶女嬰上課 教授邊上課邊幫忙當奶爸

2019-03-03 22:34

〔即時新聞/綜合報導〕美國日前有名男學生因為家中無人可以照看女兒,無奈之下只能帶女嬰來上課,大學教授亞歷山大(Nathan Alexander)向他表示「小孩我來抱」,想讓該名學生安心聽課,有學生拍下這一幕傳到網路上,被其他網友大讚「好暖」!

綜合外媒報導,莫爾豪斯學院(Morehouse College)的數學系教授亞歷山大,1日授課時,有學生因保母臨時有事無法照顧女兒,加上無其他人能幫忙,只好背著女兒來上課。女嬰在課堂中哭鬧過2次,導致學生分心安撫,無法好好上課。

亞歷山大對這名奶爸學生說:「我來抱她,這樣你就可以專心做筆記了!」然後他熟稔地繫上嬰兒背帶,一手演算公式授課,另一手抱著女嬰。甚至下課後,亞歷山大邊幫學生解題,還繼續抱著熟睡的女嬰。有學生拍下照片上傳到推特,馬上引起網友關注,短短2天便有多達6萬多次轉推、超過25萬人按讚,大讚亞歷山大「好感人」、「好老師」、「英雄教授」。

事後亞歷山大開玩笑表示,一定是他上課太無聊了,女嬰才會睡得這麼熟,不過他也說,這不是他第一次允許學生帶孩子一起上課,雖然亞歷山大沒有小孩,但他希望可以適時幫助學生,因為「這是教育工作者會做的」。

Student came to class today with his child due to no babysitter or anybody to watch her while he was in class.

My professor NATHAN ALEXANDER said “I’ll hold her so you can take good notes!” #HBCU #morehouse #Respect pic.twitter.com/oogIqetseS