對共軍有更大嚇阻！《華爾街日報》籲售台F-16V戰鬥機

2019-03-11 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣2月底曾向美國提出66架F-16V戰機軍售案，美方會在120天內回覆，我方預估價格落在新台幣2400至2500億元。現在美國《華爾街日報》也透過社評呼籲川普政府批准售台F-16V戰鬥機，這樣對共軍將形成更大嚇阻，也有助台灣維護自由與民主。

《華爾街日報》10日發表社評，建議川普政府批准售台F-16V戰鬥機。社評指出，中國主席習近平年初表示，北京願盡最大努力爭取和平統一，卻不承諾放棄武力，台灣自此更積極向美國爭取採購戰機。美國自小布希以來就沒有總統批准售台戰機，如果川普改變做法，將有助美國民主盟友自衛。

《華爾街日報》認為，中華民國空軍現有144架F-16A/B，但由於維修與升級，其中僅半數具備即戰力。F-16V除了雷達系統更強，也擁有先進武器能力，可以讓台灣更有實力因應中共空軍的威脅。《華爾街日報》指出，台灣要的並非獨立，而是維護自由與民主。

社評結尾也指出，美國16位跨黨派聯邦參議員近期敦促川普、4月派出內閣級官員訪台，這些美國向北京發出的公開訊息雖然有用，不過讓中國知道台灣有可以反擊的軍事實力，才能真正產生嚇阻作用。

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