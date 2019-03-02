中國2020恐引發新台海危機 美專家：美國應該介入

美國資深政治學家蔡斯（Michael S. Chase ）表示，中國有可能在2020台灣總統大選前後施壓台灣，造成兩岸新一波的危機發生，而美國必須儘量避免這種事情出現。圖為國軍在台灣海峽進行演習。（法新社）

2019-03-02 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫蘭德公司的資深政治學家蔡斯（Michael S. Chase ），於美國外交關係協會（CFR）刊出「防範台海危機──應急計劃備忘錄第34號」，強調中國有可能在2020台灣總統大選前後施壓台灣，造成兩岸新一波的危機發生，而美國必須儘量避免這種事情出現。

蔡斯於文中表示，中國與台灣之間發生嚴重危機的風險正在增加。近年來，由於台灣總統蔡英文不願接受九二共識，使得兩岸關係降溫，但事實上這樣的認知是奠基於國民黨籍總統馬英九與中國交好的狀況上。

蔡斯指出，按照國民黨的說法，九二共識是指中國與台灣都屬於「一個中國」，但雙方對於「中國」可以有不同的解釋。然而，北京政府堅持所謂的「一個中國」，就只能是中華人民共和國，而且台灣是中華人民共和國的一部分。

為了讓蔡英文順從九二共識，中國政府祭出多方壓力，包括暫停兩岸官方與半官方的交流、減少中客數量、向承認台灣地位的國家施壓、奪取台灣的邦交國，並且以軍事演習等行動來恐嚇台灣。

蔡斯警告，這些手段可能在未來12個月至18個月內持續加劇，特別是在2020台灣總統大選之前和之後，並引發新的兩岸危機，而這種狀況將影響到美國的國家安全與利益。

蔡斯指出，台灣和美國雖然只保持著非正式關係，但台灣是美國重要的民主、經濟和國家安全夥伴。1979年的《台灣關係法》更白紙黑字地寫著，美國會考慮採取任何措施來確保台灣的未來，而任何企圖以非和平方式（杯葛或禁運）解決台灣未來的行為，均會威脅太平洋地區的和平與安全。

蔡斯表示，美國對台灣安全及自身在印度太平洋地區經濟、外交和安全利益的承諾，使得美國幾乎肯定會捲入新的台海危機。因此，美國應該注意潛在的威脅，並適時採取措施，以便緩解兩岸危機出現。

蔡斯分析，中國施壓台灣主要有幾個手段，第一種就是外交隔離，中國可以瞄準台灣17個邦交國中的幾個，試圖進一步減少台灣的外交空間。例如台灣在歐洲與非洲僅存的友邦梵蒂岡和史瓦帝尼。

第二則是經濟制約。中國可能會大幅增加對台灣的經濟壓力，比如全面禁止中客來台、減少中生來台就學人數，或者是向台商出手。

第三，軍事恐嚇。中國解放軍為了威脅台灣，可能會展開各種演習來展示軍事打擊的力量，例如兩棲登陸軍演等等。此外，中國還可以派遣戰鬥機或偵查機穿越台海中線，或者是以轟6K轟炸機繞台飛行，更嚴重的話也許會像1996年台海危機一樣，進行導彈發射演習。

第四，操控輿論。中國能夠透過對官方媒體與社交平台的掌控，操縱著自己所想要散發的訊息。而中國在台灣可能會加強相關宣傳活動，比如說資助親中人士、駭客攻擊、散發政治郵件等等。

蔡斯表示，美國為了預防新台海危機發生，可以採取三個策略。第一，避免北京和台灣關係破裂。美方可以鼓勵中國與台灣改善溝通渠道，並提醒雙方不要採取惡化局勢的行動，但這個策略的成功機會不大，因為近期美中關係惡化，北京有可能會拒絕白宮的提議。

第二，強化美台關係，增強台灣的防衛能力。美國可以在長期政策方針的框架內，加強對台灣的支持，並提高台灣的防禦武力以威懾中國。這種支持包括新的軍售，但也不一定只限於軍事硬體，也許還有其他領域的幫助，例如幫助台灣制定更具創新性的防禦戰略，某些美台安全合作也可以更加透明，以便更清楚地表明美國對台灣的支持。

此外，美國還可以鼓勵台灣剩下的邦交國一起來抵禦來自中國的壓力，並協助台灣擴大國際事務的參與，或者讓台灣實現經濟交流多元化的可能，比如說推進美台貿易協定，或是幫忙台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

第三，加強美國捍衛台灣的能力。美國可以繼續發展先進的軍事威力和新的戰略觀念，避免中國使用武力統一台灣。美國透過充分展示這些能力，無疑可加強對中國的威懾。

若中國屆時真的引發了新台海危機，蔡斯建議有以下三種解決方案。第一，以外交方式解決。美國可以試圖促進北京與台灣之間的交流，並鼓勵海峽兩岸的領導人緩和局勢，找出雙方都能接受的方式來結束危機。

第二，展示美國對台灣經濟，軍事和政治的支持。美國可以明確地表示支持台灣，並幫助台灣抵禦中國的壓力。如果中國對台行動涉及訊息戰或輿論戰，美國不妨提供技術支援協助台灣反擊。美國也可以考慮爭取其他盟國的援助，來強化對台灣的支持。

第三，說服中國退讓。美國可能會向印度太平洋地區部署更多的軍事力量，好讓中國退縮，或者通過各種管道與公開聲明，來影響中國的決策。當然，要成功說服中國是一項挑戰，但美國可以邀請一些盟友一起參與駐軍行動，增加威懾力量。

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