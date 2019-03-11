台灣不是談判籌碼！ 美參眾議員錄這影片警告中國

2019-03-11 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕2019年適逢美國制定「台灣關係法」40週年，10位美國國會參眾兩院議員特別錄製影片發表護台喊話，其中，也警告中國「台灣不能是談判籌碼」，我國駐美代表處對此表示，「台美關係沒有最好，只有更好」。

駐美代表處釋出影片，參與錄製影片的有參議院成員有軍事委員會主席殷霍夫（James Inhofe）、外交委員會民主黨首席議員曼那得滋（Robert Menendez）。

眾議院則有外交委員會主席安格（Eliot Engel）、外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、外交委員會亞太小組主席薛曼（Brad Sherman）、外交委員會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）、國會台灣連線共同主席戴茲巴拉特（ario Diaz-balart）、科諾利（Gerald E.Connolly）、璽睿司（Albio Sires）、恰巴特（Steve Chabot）錄製影片。

眾人除了慶賀台美之間共享利益、人權、民主等精神外，麥考爾提到「當前中國的侵略性前所未見，台灣是美國的盟友，一同對抗侵略與壓迫，在美國國會，各位一定有我這個好朋友」；薛曼則表示，很榮幸能邀請蔡英文總統訪美，美國領導人也應如同自己造訪台灣，「台灣不能被作為談判籌碼」。

科諾利警告「那些想要傷害台灣的國家」、「美國將為台灣與台灣的民主提供防衛力量」；恰巴特則說明，「台灣是我們的關鍵盟友、絕佳的貿易夥伴以及超棒的朋友，與民主站同陣線，也是民主的楷模」。

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