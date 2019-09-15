反送中》白色恐怖？「國難五金」新鋪開張 遭港警登門搜查

2019-09-15 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中期間，為示威者低價提供護具、物資而成立的攤販「國難五金」，不畏香港警方壓力，在昨日（14日）於深水埗開設「旗艦店」，吸引大批民眾到場採購，但仍遭多名警員搜查店舖，搜索近2小時後離開，暫且無事。

一群年輕人熱血成立的國難五金，專門為示威者提供低價的護具、物資，但日前在西環負責人等8人遭到警方拘捕，認定藏有「具攻擊性武器」，外界則質疑其「攻擊性武器」也不過是一般五金行販賣的商品，為何只有國難五金出事？質疑警方在搞「白色恐怖」。

根據《立場新聞》報導，國難五金不畏警方，昨日宣布於深水埗開設旗艦店，開張不久即被警方搜查，搜索近2小時後離開，無帶走任何貨品。國難五金開張慶典在下午3時舉辦，而警方大約5點帶搜索令到場，警員在店內紀錄各箱防毒面具等物資的編號、數量等，而店家和其律師也在現場觀看蒐證過程。

報導指出，除了店內搜查外，警方亦派出最少30名機動部隊警員在店門外，到兩側行人道駐守，陣仗十分大。有1名店員開直播紀錄，並呼籲顧客前來聲援，之後約有50名市民到場，在現場觀察搜查情況、呼口號及唱歌。

約在下午6點45分，警員結束搜查工作，店外的機動部隊警員也收起封鎖線，離開現場。國難五金老闆表示，警方只紀錄店內商品的詳細資訊，沒帶走任何商品，「證明我真的是做正當生意」。之後，老闆宣布開張慶典繼續舉辦，請在場街坊及顧客吃燒肉，現場約有30名顧客排隊入店。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法