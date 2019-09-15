港鐵屢遭破壞 傳聘退役廓爾喀傭兵反制

2019-09-15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在香港「反送中」抗爭期間，地鐵各站屢屢成為衝突地點，導致龐大損害及運作停擺。對此，香港鐵路有限公司（港鐵公司）正研擬多項反制措施，包括為保全人員加裝隨身攝影機，拍攝各種破壞行為，以及聘請從英國統治時期退役的廓爾喀（Gurkha）傭兵，負責執行「香港鐵路附例」，包括打擊逃票、進行人群控制等。

港鐵公司行政總裁金澤培十三日指出，自六月「反送中」爆發以來，港鐵設施頻頻被破壞，全港九十座地鐵站中，有逾五十站遭殃；新界六十多座輕軌鐵路站，也有逾卅站遇損，整體維修費用估達數千萬港幣。不僅如此，示威者還發起不合作運動，故意破壞閘口，讓示威者「跳閘」（逃票）自由進出，藉此不讓港鐵公司賺錢，各站疲於應付。

因此，港鐵公司正研擬增設約一百至兩百人的「特遣隊」，成員除現職保全外，也將延攬廓爾喀士兵，處理上述違規事宜。據悉，目前已有廿多名廓爾喀人到任，他們會在各地鐵站巡查，專責處理乘客逃票及破壞設施行為；並在有示威遊行時，進駐特定地鐵站。港鐵之所以屬意廓爾喀人，是因為他們不諳粵語，不易在被他人粗口「問候」時情緒失控，相信能緩和衝突。

驍勇善戰的尼泊爾廓爾喀族，曾參與兩次世界大戰等多場戰役。早在一九四八年時，英軍駐港部隊中就有不少廓爾喀人，直至香港主權移交中國後才解散。之後繼續留在香港的退役廓爾喀士兵，多被聘為富商的貼身保鑣，或從事保全、營建等工作。不過，現居香港者的廓爾喀人多為第二、第三代，受過軍事訓練者為數不多。

「香港獨立媒體網」評論指出，「反送中」運動以來，親中建制派常製造「人民鬥人民」現象，有些六月才建立的社群網站專頁，就疑似由南亞裔人管理，除了罵示威者的貼文使用簡體字外，其餘都是外語，顯然是「收錢辦事」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法