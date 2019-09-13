港大學生會署理會長遇襲後 憂人身安全辭職離港

2019-09-13 00:28

〔中央社〕參與「反送中」運動的香港大學學生會署理會長黃程鋒今天向港大學生會評議會提交請辭信。他說自己8月30日被不明男子襲擊，考量自己和家人安全已離開香港，但未透露身在何方。

明報報導，黃程鋒自稱目前在海外一個安全的地方，形容自己在關鍵時刻離開，感到極度難過，離港後仍掛心香港局勢，每天看直播了解最新發展。他仍然期盼終有一天可返回香港，在港大完成法學士，日後成為律師幫助港人，但目前「回港無期」，也會繼續在海外貢獻所能。

香港蘋果日報刊出黃程鋒辭職信的譯文內容，信中描述他遇襲經過。8月30日凌晨大約零時，他在修頓球場前方的一間便利商店附近的巴士站候車，突然感覺到後頸及肩膀被打，回頭看見一名大約身高175公分的男子施暴；男子身穿白上衣、戴白鴨舌帽及黑色口罩。

黃程鋒說，他被用兩條綁在一起的藤條襲擊頸部及左肩，至今還能感到傷口的灼痛。擋住藤條的右手手腕也留下疤痕。

他認為這起攻擊並非隨機發生，因為當時車站還有另外兩名男子，便利店也有職員，他們卻平安無恙。

他說，在遇襲的24小時內，民陣召集人岑子杰及社運人士鍾健平都被襲擊，還有28位社運人士被捕，包括港大學生會前任會長孫曉嵐，「經過多月的示威與抗爭，政權無動於衷，卻將這城市變成警察國家」。

他說，身在香港作為學生領袖，甚至每一位示威者，人身安全每天都有危險。這次事件後，他及家人面臨極大壓力及困擾，因此必須離開香港，這也讓他無法履行學生會職務。

黃程鋒信中說，「在這關鍵時刻離開香港，我永遠無法原諒自己」，但還是必須要離開，「先不論我在過去3個月面對的壓力及阻礙，我的家人一直活於焦慮及沮喪中」。

他在信中還說，希望學生會及香港所有人可以互相守望，因為這座城市不能再承受多損失一個無辜的生命。

港媒報導指出，港大學生會評議會須開會討論，是否接受黃程鋒請辭。

黃程鋒目前是港大學生會的代理會長，他是宣布罷課行動並呼籲政府回應5大訴求的學生會領袖之一，8月初也曾被指和眾志核心成員黃之鋒和羅冠聰等人一起會晤美國駐港澳總領事館官員，這次會面受到中國官媒嚴厲批評。

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