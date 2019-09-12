反送中》要求停止暴力行為 香港記者協會譴責警方

2019-09-12 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港記者協會和香港攝影記者協會今（12）日召開記者會，反駁警方日前對記者的指控，要求警察提出實質證據，並說明記協與攝記協至今共接獲逾50起記者的投訴，警方的暴力行為也有升級趨勢，呼籲警方停止對記者的暴力行為，並對反送中運動期間向記者做出的行為致歉。

綜合外媒報導，香港記者協會和香港攝影記者協會今日召開記者會反駁警方的指控，表示警察日前指責記者阻礙警方執行勤務，零距離貼上警方防線，甚至讓假記者混在記者群中做出違法行為，記協與攝記協皆要求警方說明何謂「假記者」，並提出實質證據，停止不實指控，以免引起不必要的誤會。

記者協會至今接獲42起會員投訴，攝影記者協會則接獲9起，投訴內容包含警方對記者的肢體碰撞、阻礙拍攝採訪與態度惡劣。2個記者協會共同強調，警方的暴力行為有升級趨勢，與記者的關係也達到前所未有的低點，呼籲警方停止對記者的肢體、語言暴力，並對過去3個月反送中運動期間對記者的暴力行為致歉。

記協與攝記協本月8日才發表聯合聲明，指出警方7日在全無示威者的情況下，蓄意向現場採訪的記者噴發胡椒噴劑，傷及多名前線記者，譴責前線警員情緒失控及濫用武力，呼籲警方配合前線記者發揮第四權。

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