共和黨全面掌控美國三權分立體系 川普權力恐超越開國元勳想像

「川普2.0」權力恐超越美國開國元勳想像。（法新社檔案照）

2024/11/18 09:31

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國大選落幕，共和黨大獲全勝，不僅贏得總統寶座，還奪回國會參眾兩院控制權。這次選舉結果引發了各界對於美國三權分立制度的嚴重關切，專家警告，川普即將上任的政府恐怕會突破傳統制衡，進一步集中行政權力。

《德國之聲》（DW）分析，共和黨此次在參議院以53席勝出（包括將兼任參議院議長的副總統范斯 ），在眾議院也保有多數席次，確保川普的政策推動將無後顧之憂。自1858年以來，美國歷史上曾有48次出現「統一政府」，其中共和黨掌權25次，民主黨23次。然而，專家指出，單一政黨通常難以在期中選舉後繼續控制國會，這也意味著川普將加速推動立法優先事項，以趁共和黨掌控國會之際實現政策目標。

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美國憲法設立「制衡機制」（checks and balances），確保行政、立法、司法三權互相制約。然而，川普可能會利用「休會任命」（recess appointments）方式繞過參議院的任命程序，直接任命內閣官員。此舉雖在法律上容許，但若大規模使用，恐引發憲政危機。普林斯頓大學政治學教授麥卡蒂（Nolan McCarty）表示：「過去臨時任命僅限於少數案例，若用於整個內閣，恐對美國憲政體系造成前所未有的挑戰。」

川普內閣的提名人選頗具爭議，如前民主黨夏威夷眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）及佛州前眾議員蓋茨（Matt Gaetz），均因其極端立場引發內外不滿，未來勢必在參議院遭遇強烈反對聲浪。專家認為，共和黨雖在參院佔多數，但仍需調和黨內分歧，確保內閣人事案順利過關。

即將上任的川普政府擁有強大的保守派司法後盾。川普在第一任期已任命三位右派大法官，使最高法院9位大法官中有6位傾向保守。儘管美國最高法院名義上不涉黨派，但現實上法官的政治傾向對政策影響重大。政治學者賓德（Sarah Binder）指出：「最高法院或許會成為川普政府繞過立法機構的最後防線，讓其政策得以快速落實。」

這樣的司法優勢也可能推動川普更積極執行其移民政策，包括大規模驅逐非法移民，甚至挑戰憲法第十四修正案賦予的出生公民權。專家擔心，這些政策將加深社會分裂，並挑戰憲法底線。

川普的執政風格素來強硬，曾與美國情報界及軍方領袖交惡，這次若成功推動有爭議的人事任命，恐引發國內外更多不安。未來兩年，共和黨的全面掌控是否能為美國帶來經濟繁榮，抑或是導致憲政危機，尚待觀察。政治觀察家普遍認為，川普將利用行政命令（executive orders）推動政策，藉由保守派掌控的法院降低其政策遭司法挑戰的風險。

《德國之聲》總結指出，這次選舉結果凸顯美國政治體系的脆弱性，未來國內政局及國際關係走向恐將進一步複雜化，成為各界關注的焦點。

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