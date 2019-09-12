反送中》民陣號召915遊行 港警發出反對通知書

2019-09-12 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動仍續延燒，民間人權陣線（民陣）再次發起港民週日（9月15日）上街遊行，堅持「五大訴求，缺一不可」的抗爭訴求。針對集會，香港警方今日（12日）發出反對通知書，駁回民陣的申請。

綜合港媒報導，針對民陣本週日發起的「五大訴求，缺一不可」集會遊行，香港警方表示，自6月起民陣與不同團體舉辦的公眾集會及遊行，結束後均發生群眾及警員受傷，部分示威者破壞公物及擾亂社會安寧，令他人受傷。

警方表示，民陣本次舉行活動的地點，地點十分接近高風險建築物，基於近日社會氣氛不穩定，警方審慎評估後認為，有理由相信參加者可能偏離原有集會地點及遊行路線，對附近建築物進行破壞，威脅群眾及警員人身安全，決定反對集會遊行。

民陣規劃集會在9月15日下午2時30分開始，在銅鑼灣東角道集合，往中環遮打道遊行。民陣表示，林鄭月娥撤回《逃犯條例》，僅是以退為進，將一條已死的條文再一次加以埋葬，自以為將起源堵上，風暴就會平息，但港人追求的是一個負責任、會聆聽、尊重民意的政府，林鄭想以虛假的「4大公關SHOW」回應五大訴求，簡直天荒夜談。

民陣表示，他們之所以抗爭，是因為仍有四個訴求未被回應，包括成立獨立調查委員會、撤回暴動定義、釋放被捕者、落實雙普選。而目前，民陣尚未對警方發出反對通知書，以及遊行下一步正式回應。

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