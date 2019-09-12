聲援反送中 台民團929遊行撐香港

2019-09-12 12:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕為聲援香港反送中運動，由經濟民主連合等數十個公民團體共同發起的「929台港大遊行—撐港反極權」遊行活動，主辦單位今舉辦記者會，提出四大訴求、呼籲台灣社會共同加入聲援香港的行動。香港邊青Kuma表示，港府所謂的撤回條例，並非香港的重大勝利，事實上「只是港府試圖用語言誤導民眾而已」，他強調，香港的戰爭還沒結束，「若現在就鬆懈，怎對得起犧牲的手足」。

主辦單位表示，這場遊行預計在本月29日下午3點開始，一路將由立法院遊行至西門町、台北車站，公布連署的短短3天內，已募集超過20個公民團體加入主辦、80個公民團體協辦。

經濟民主連合召集人賴中強說，香港目前並沒有真正的民主，港人也無法透過投票影響政策，只能用越來越激烈的抗爭捍衛僅有的自由，當前香港抗爭門檻越來越高，若這樣默默的接受，可能導致香港往後抗爭門檻不斷提升；賴中強表示，中國正在對外輸出中國式極權統治，台灣香港不僅首當其衝，也是中國主權聲索的對象，台灣與香港應一同反對送中條例立法，也反對將整個台灣送給中國的一中協議。

記者會並提出四大訴求，強調香港五大訴求，缺一不可；拒絕「一中和平協議」；港台同學，齊上齊落；庇護機制，刻不容緩。

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