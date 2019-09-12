反送中》何韻詩楊大正齊號召 「929台港大遊行—撐港反極權」

2019-09-12 18:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕逾百民間團體發起「929台港大遊行—撐港反極權」，台港音樂人何韻詩、楊大正與巴奈等人今與港台青年一同號召各界響應遊行活動。何韻詩說，香港人無路可退，但仍然堅定且不孤獨，她得知這場遊行時很感動，她將赴美出席國會聽證，屆時也將爭取到台灣，希望親自與大家走在一起，「一起撐港反極權！」

台灣青年民主協會、台灣公民陣線、香港邊城青年與台灣學生聯合會等上百個民間團體發起「929台港大遊行—撐港反極權」活動，預計在本月29日下午3點開始，從立法院遊行至西門町、台北車站，再返回濟南路進行晚會。

遊行四項主張為「五大訴求，缺一不可」、「拒絕一中和平協議」、「港台同學，齊上齊落」與「庇護機制，刻不容緩」。

何韻詩、楊大正、巴奈、拍謝少年、勞動服務、張雅淳、林理惠等港台音樂人，今與台灣青年民主協會理事長林彥廷和香港邊城青年代表Dora一同召開記者會，號召各界響應遊行活動。

何韻詩說，打壓已使香港人走到無路可退的地步，年輕人在前線每天面對警暴，更申訴無門，但仍然堅定。她說，她想向台灣傳達的訊息是，這不只是香港人獨自面對的抗爭，今天到世界各地，無論是台灣、澳洲、美國或加拿大，已經出現各種自我審查，顯示中國力量使人民和機構的言論自由不斷收窄。

但何韻詩強調，「香港走在抗爭前線、卻並不孤獨，而在台灣還享有人權自由，真的要非常珍惜」。何韻詩也提到，音樂和藝術在這場抗爭裡佔有非常重要的位置，在演藝圈、絕大部份人都活在很大恐懼裡，不敢再發聲，失去了自由，「很多人覺得我失去很多，但他們才是真正失去重要東西的一群」。

何韻詩說，香港抗爭走到今天已經快要100天，「我的答案就是民眾」，每個群眾要醒覺，站起來為自由人權抗爭；929的遊行，何韻詩也表示將盡量爭取親自來台參加，和大家走在一起。

楊大正說，幾個月以來關注香港，有很多震撼、學習和心痛，他明白自己也許不是最有影響力的，「但會是永不缺席的那一個」，今天壓迫已到門口，更是世代共同面臨的處境，呼籲大家一起勇敢走下去，「告訴中國我們和香港站在一起，告訴世界我們和普世人權站在一起」。

巴奈當場激動哽咽說起自己的原住民生命經驗，是從「沒有名字的番」演變到今天，台灣民主真的在進步，「一點一滴讓人權自由尊嚴在我自己身上展現出來」。但她難過地看見相反的經驗發生在香港，「絕望地看著尊嚴一點點失去」。

邊城青年代表Dora說，反送中或林鄭下台已是前期的口號，現在香港人喊的是「光復香港時代革命，五大訴求缺一不可」，不能因為看似階段性的勝利，停止追求民主、自由、人權和公義。她感謝一直撐香港的台灣人，也希望有更多台灣人站出來一起反極權。

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