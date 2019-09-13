反送中》遭警打破頭高中生報平安 籲「對準政權」光復香港

2019-09-13 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕本月7日在香港大埔墟站無故遭香港警方圍毆至頭破血流17歲朱姓高中生，12日透過議員助理發佈聲明表示，他的手術順利成功，目前已無大礙，對於外界的關心表示抱歉。在聲明中，朱姓高中生表示，香港人並不是因為見到希望而堅持，而是因為我們堅持才有希望。

8日有香港媒體公布當時朱姓學生遭警方毆打前的事發畫面，畫面中該男生並未攻擊警方或破壞地鐵設施，不過，他仍因看到警方衝來而逃跑，遭到警方打破頭。12日香港警方在例行記者會上聲稱，當時「有喝令該名男學生不要跑」，又指該案已獲投訴，所以不能評論當時警方的處置是否合宜。

根據該份聲明稿，朱姓高中生表示，感謝醫院方面專業且細心的照護，也感謝長輩以及同儕的關心與協助。未來，他會重返校園，努力面對文憑試。朱姓高中生也希望眾多香港人也能同心面對及努力克服各種困難。

朱姓高中生在聲明中，引用了香港本土派政治人物梁天琦曾說過的「不要被仇恨支配自己，在危難中，仍要時刻保持警覺與思考。」

朱姓高中生希望香港人謹記「要對準政權」，並且在聲明中寫上「光復香港 時代革命 五大訴求 缺一不可」。最後，朱姓中學生表示，香港人並不是因為見到希望而堅持，而是因為我們堅持才有希望。

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