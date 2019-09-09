影后葉德嫻再現街頭：美國會快通過《香港人權與民主法案》

2019-09-09 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續，昨天下午數萬港民集會遮打花園，現場飄揚美國旗海，他們從步行到美國駐港總領事館，一路上還播放美國國歌，金馬影后葉得嫻是其中一位的遊行人，他們要希望美國國會盡快審議及通過《香港人權與民主法案》，維持香港的國際地位及一國兩制、港人治港、高度自治。

綜合媒體報導，美國國會預在今天（9月9日）復會，已有議員提案《香港人權與民主法案》，由於兩黨議員都有人支持這項法案，被列入審議法案的機率很高。

昨天香港大遊行，數萬民眾向美國駐港總領事館提出陳情，遞交請願信，以英文及廣東話宣讀聯署聲明，希望美國國會盡快審議及通過《香港人權與民主法案》，維持香港的國際地位及一國兩制、港人治港、高度自治。

港星葉德嫻被捕捉到出現在遊行隊伍中，《美國之音》報導，葉德嫻認為，美國國會盡快通過《香港人權與民主法案》，對香港很有幫助，起碼不會被中國繼續欺負，還強調，反送中5大訴求，缺一不可。

與葉德嫻同行的一位李姓同學也表示，「支持美國國會通過《香港人權與民主法案》，因為可以監察北京信守《中英聯合聲明》的承諾，維持一國兩制、港人治港、高度自治，以及香港的國際地位，否則香港可能淪為中國一個二、三線城市」。

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