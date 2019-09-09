香港問題惡化 《紐時》：習近平錯誤處理所致

2019-09-09 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續3個月，不止是香港人權受到嚴重傷害，香港經濟同步受挫，進而成為牽動美中貿易戰的一個關鍵因素，原因歸究，外媒的一篇文章，直指中國領導人習近平需要負全責，重點在於他的錯誤處理，才導致如今香港問題惡化，甚至難善了。

即使香港特首林鄭月娥已經公開表示要撤回送中條例，但是，並沒有結束港民抗爭，香港衝突仍在繼續，《紐時》 的一篇長文中指出，北京政壇不少人私底下抱怨習近平專橫及專權，以致無法了解香港人不滿情緒，而習近平本人甚至可能會對港人對中央政府這樣大且深的仇恨感到驚訝，更不了解香港的抗議及憤怒正是來自中央的過度控度及壓力。

文章中指出，7月北戴河會議上，中共各勢力領導頭子曾就香港問題提出討論，尤其是中央政府是否要強行干預香港抗爭一事，爭論不休，歧異頗深，當中有人直嗆習近平，以表達不滿，最後，北京因為找不到更好方法解決香港問題，就採取拖字訣，以拖待變；而這一拖的結果是，習近平不僅沒有解決危機，反而擴大中央政府與香港市民的政治鴻溝。

文章還指習近平主政下的北京，在香港問題的處理上，章法諸多紊亂，先是港澳辦發言人高調且強悍的宣稱，香港示威者是力圖奪權，進行顏色革命，謀求香港獨立，一天之後，林鄭月娥就宣佈撤回送中條例，還說是得到北京的同意，港澳辦立即噤聲。

文中引述香港教育大學香港研究學院副教授方志恆觀點認為，香港問題上，北京過於高估對事件的控制能力，低估香港的複雜度，如今香港動盪已構成對習近平的風險，雖不致於令他下台，但會慢慢的衝擊他的領導力。

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