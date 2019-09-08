港人遊行至美領事館 促通過人權與民主法案（不斷更新）

2019-09-08 15:48

上稿時間 15:26

更新時間 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾今（8）日再度發起集會遊行，希望至美國駐港澳總領事館前請願，促請美國盡快通過《香港人權與民主法案》，希望能藉此法案對香港政府及中國當局施加壓力。

綜合港媒報導，香港民眾今日下午1時半至6時半於中環遮打花園進行集會，在現場收集有關《香港人權與民主法案》的連署，並前往美國領事館請願。

【16:00】鄰近遮打花園的港鐵中環站有大量防暴警察佈防，多名市民被制服並被帶走。港鐵表示，目前中環站已關閉，列車不停中環站。

【15:30】遊行隊伍持續繞行美國領事館及遮打花園之間的道路，另有大批人潮分別聚集於美國領事館及遮打花園周邊。

【15:15】一度有防暴警察舉起黑旗，警告可能會使用催淚煙。

【15:00】美國駐港澳總領事館派員接收請願信，並在遊行人士宣讀聲明後離去。同時，遮打花園人潮依然滿溢，致使其周邊的金鐘道電車須停駛。

【14:30】警方在遊行路線旁嚴密佈防，部分市民經過時叫罵。

【14:15】人潮陸續抵達美國領事館周邊。

【13:50】由於現場人潮過多，遊行提早出發。

【13:40】遮打花園已被人潮擠滿，大會宣布集會開始，並將於下午2時半遊行前往美國領事館。現場群眾高喊「Fight for freedom, stand with Hong Kong」等口號。

【13:00】遮打花園陸續湧現人潮，反送中運動象徵「民主女神像」也在現場立起，現場許多民眾手持美國國旗。

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