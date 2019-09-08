港人遊行至美領事館 促通過人權與民主法案（不斷更新）
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2019-09-08 15:48
香港民眾今日計劃遊行至美國領事館，促請美國盡快通過《香港人權與民主法案》。（法新社）

香港民眾今日計劃遊行至美國領事館，促請美國盡快通過《香港人權與民主法案》。（法新社）

上稿時間 15:26
更新時間 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾今（8）日再度發起集會遊行，希望至美國駐港澳總領事館前請願，促請美國盡快通過《香港人權與民主法案》，希望能藉此法案對香港政府及中國當局施加壓力。

綜合港媒報導，香港民眾今日下午1時半至6時半於中環遮打花園進行集會，在現場收集有關《香港人權與民主法案》的連署，並前往美國領事館請願。

大批防暴警察於港鐵中環站佈防並制伏、帶走多人。（擷取自《Now新聞》直播畫面）

大批防暴警察於港鐵中環站佈防並制伏、帶走多人。（擷取自《Now新聞》直播畫面）

【16:00】鄰近遮打花園的港鐵中環站有大量防暴警察佈防，多名市民被制服並被帶走。港鐵表示，目前中環站已關閉，列車不停中環站。

手持美國國旗的遊行隊伍持續在遮打花園與美國領事館之間的花園道繞行，沿路兩旁擠滿群眾。（法新社）

手持美國國旗的遊行隊伍持續在遮打花園與美國領事館之間的花園道繞行，沿路兩旁擠滿群眾。（法新社）

【15:30】遊行隊伍持續繞行美國領事館及遮打花園之間的道路，另有大批人潮分別聚集於美國領事館及遮打花園周邊。

【15:15】一度有防暴警察舉起黑旗，警告可能會使用催淚煙。

【15:00】美國駐港澳總領事館派員接收請願信，並在遊行人士宣讀聲明後離去。同時，遮打花園人潮依然滿溢，致使其周邊的金鐘道電車須停駛。

香港警方於遊行路線周邊嚴密佈防。（路透）

香港警方於遊行路線周邊嚴密佈防。（路透）

【14:30】警方在遊行路線旁嚴密佈防，部分市民經過時叫罵。

【14:15】人潮陸續抵達美國領事館周邊。

人潮滿溢至遮打花園周邊道路。（法新社）

人潮滿溢至遮打花園周邊道路。（法新社）

【13:50】由於現場人潮過多，遊行提早出發。

【13:40】遮打花園已被人潮擠滿，大會宣布集會開始，並將於下午2時半遊行前往美國領事館。現場群眾高喊「Fight for freedom, stand with Hong Kong」等口號。

反送中運動象徵「民主女神像」在遮打花園立起。（法新社）

反送中運動象徵「民主女神像」在遮打花園立起。（法新社）

【13:00】遮打花園陸續湧現人潮，反送中運動象徵「民主女神像」也在現場立起，現場許多民眾手持美國國旗。

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