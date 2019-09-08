反送中》集會遊行喊卡 警清場、示威者轉戰灣仔（不斷更新）

2019-09-08 18:51

首次上稿 18:18

更新時間 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會9月9日復會，有可能對《香港人權及民主法案》展開討論，香港人今（8）日發起《香港人權與民主法案》集會以及遊行，促請美國盡快通過《香港人權與民主法案》，希望此法案能帶給香港政府及中國當局壓力。下午3點多，中環站內有人破壞站內設施，大批防暴警察在中環站內制服多名市民。原訂進行到傍晚6點的活動，主辦單位在4點半就宣佈活動結束。

【18:44】灣仔站內有玻璃碎裂。港鐵宣佈，灣仔站關閉。警方於銅鑼灣站內電梯內最少逮捕5男2女。

【18:32】有急救員遭警方要求雙膝跪地，雙手高舉過頭。

【18:20】警方在皇后大道東出示紅旗，預告將使用武力。此時，大部的示威者已離開中環，前往金鐘以及灣仔。

【18:15】警方在雪廠街制服20人左右，並拒絕現場媒體進行拍攝。

【17:59】香港警方表示，將就中環地鐵站示威者作出驅散以及逮捕的行動。

【17:50】堆積在港鐵中環站出口的雜物遭人放火。消防人員隨後到達現場將火勢撲滅。

【17:07】有示威者破壞了中環站出口的玻璃。

【16:33】主辦單位宣佈活動結束。大批鎮暴警員在中環站內築起防線，又制服數人，有市民與警察對峙，高叫「黑社會」、「收隊」。

【16:00】港鐵宣佈中環站關閉。

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