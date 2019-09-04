港男遭制伏疑頸椎重創昏迷 警強制拖行 民怒包圍痛罵

2019-09-04 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中持續延燒，昨晚間在港鐵太子站卻傳出有港警在制伏示威民眾時，不顧有少年已頸椎受創不適倒地，還多次移動該名少年、不斷叫他「起來」，甚至強制將他拖行，直到民眾群起包圍，才有急救員得以介入處理。網友在議論之餘，也列出在現場追捕該名少年的6名警員的編號及職級。

綜合媒體報導，反送中風波持續延燒，跨界人士連兩日發起罷工，昨晚間約11點多在港鐵太子站卻傳出，有多名警方在站內包圍、壓制一名頭戴防毒面具的少年時，不顧少年已失去意識，仍持續移動傷者，從網路流傳的影片可看到，雖然現場持續有民眾提醒警方，該名男子已失去意識、不要隨意移動傷者，警方仍執意移動該名少年，甚至用強制拖行的方式意圖將該名少年直接拖離現場。

現場民眾見狀立刻群情激憤，將拖行少年的數名警察團團包圍，並怒罵警員「黑社會」，警方在寸步難行下，急救人員才得以確認少年狀況，並協助將他送院救治。有消息指該名少年後來被送到廣華醫院。

據港媒體消息指出，該名少年被制伏後一度嘔吐、口有血跡，上前檢查的急救員懷疑該名少年頸椎受到重創。也有消息指該名少年原本是在站內奔跑，就遭警方強力制伏在地。在網路也陸續有網友轉貼在現場涉案的6名警員的資訊，分別是1669 鍾X恩 警長、48958 李X得 高級警員、54538 張X麟 高級警員、58248 梁X顯 高級警員、52080 張X雄 高級警員和8692 嚴X光 輔警。

港媒報導也提及，現場雖有許多民眾包圍及指責拖行少年的警員，但隨後有防暴警察到場增援，並在站內施放胡椒噴劑，驅散在場人士。

昨晚間在港鐵太子站傳出有港警在制伏示威民眾時，不顧有少年已頸椎受創不適倒地，還多次移動該名少年、不斷叫他「起來」，甚至強制將他拖行。（圖擷自「Black Head Down」YouTube）

現場民眾將拖行少年的數名警察團團包圍，並怒罵警員「黑社會」，警方在寸步難行下，急救人員才得以確認少年狀況。（圖擷自「SocREC 社會記錄頻道 @ Tham」YouTube）

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