反送中》抗議警方濫暴 香港英超球迷會要求員警退會

2019-09-01 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方昨（31）日執法再度引發巨大的爭議，「英格蘭足球超級聯賽」旗下倫敦「切爾西」俱樂部位於香港的官方球迷會會長，透過臉書粉絲專頁發文表示，為保障「現役警員」在出席球迷會活動時「不會發生不愉快的事件」，呼籲現役警員退出球迷會。而「利物浦」隊官方球迷會也向所有具有警員身分的會員喊話，要離開的不是「利迷」，而是一個「對人民濫權的機構」。

「香港切爾西官方球迷會」第4任華人會長「Tommy」發文表示，「本會十分重視各位會員的安全。有鑑於近日的警民矛盾，如有任何會員乃現役警員，本人誠心呼籲閣下退出本會。只要能夠出示委任證，本會會無條件退回會費，並額外附上$5，希望閣下能夠把已發出的會員證寄回本會。」

「Tommy」強調，此決策與政治立場沒有關係，只是為了保障現役警員在出席球迷會活動時不會發生不愉快的事件。

數小時後，一群利物浦香港球迷會幹事在「香港利物浦官方球迷會」臉書上發文，舉出1989年4月15日英格蘭雪菲爾的希爾斯堡球場發生史稱的「希爾斯堡慘劇」踩踏事故，造成96位利物浦球迷死亡，當時負責球場安全的南約克郡警方為了撇清責任，不但更改證人口供，甚至涉嫌調包證物，將責任歸咎於球迷。

「香港利物浦官方球迷會」表示：「對利物浦來說，民生、政治跟足球一直都是密不可分，作為一位利迷，更加沒有可能對警察濫權視而不見。」

「香港利物浦官方球迷會」指出，「奉勸各位有良知的利物浦球迷，對得起96位在天之靈，恥與『黑警』為伍，政治不政治都好『#黑白是良知』，所有作為警察的會員，你應該要離開的不是利迷，而是一個對人民濫權的機構。正義或許會遲來，但永遠會得到彰顯。」

兩則發文底下都有來自大量足球俱樂部的球迷留言互相致意，「曼（曼聯）迷路過致以最高敬意」、「皇（皇家馬德里）迷路過致以最高敬意」、「阿（兵工廠）迷路過致以最高敬意」、「車（切爾西）迷路過致以最高敬意」、「利（利物浦）迷路過致以最高敬意」。對於長年互相競爭、甚至針鋒相對的足球迷而言，兩篇發文讓球迷之間出現了難得一見的和平。

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