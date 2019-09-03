反送中》港警搜捕示威者 攔停巴士搜查2小時

2019-09-03 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕日前香港警方衝入地鐵站的列車上進行抓捕，今日則有香港警方登上巴士進行「截停搜查」，直到目前已超過2小時。另外，香港警方在今晚的行動過程中已逮捕數人。

綜合香港媒體報導，今日晚間，有示威者前往太子地鐵站旁的旺角警署抗議，警方隨即在署內無預警開槍清場。之後，示威者轉往黃大仙，並進入黃大仙商場。警方隨後進入商場追趕示威者，制伏1名少年。

晚間9點多，有示威者搭往藍田的巴士離開黃大仙。之後，警方帶著警犬在牛頭角攔住一輛巴士，要求車上乘客將雙手放在頭後。有警員聲稱，要在車上進行「截停搜查」，要求車上人士出示身分證，又詢問車上乘客在哪裡上的車。大批市民則於被「截停搜查」的巴士旁圍觀，有人高呼要求警方收隊，也有社工上前了解，並希望協助車上乘客。

警方於牛頭角搜查巴士的行動，直到10點半時仍在持續進行，現場仍有數百名市民在場圍觀及高叫口號。警方也調派人手抵達現場，並於防線位置高舉藍旗，警告市民正參與非法集結。

而在黃大仙，有市民在商場內指罵留在現場的鎮暴警察，大叫「放人」、「收隊」、「黑社會」，有警員以胡椒噴霧指向市民。有2名黑衣男被帶上警車，另有男子表示，在與警員理論時，被警員用胡椒噴霧指向臉部。鎮暴警察以大聲公警告現場群眾，正進行非法集結，要求群眾馬上離開，否則就會拘捕。

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