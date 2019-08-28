反送中》醫護爆料 被捕傷者疑遭警方非人道對待

2019-08-28 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕8月11日香港警方在多區進行血腥鎮壓，50多名遭逮捕的示威者被送往文錦渡新屋嶺拘留中心。近來，有醫護人員出面爆料指，示威者在拘留中心疑似遭警方非人道對待，包括不尋常的瘀傷和嚴重骨折，甚至有傷者「整隻手只有一層皮連著」的情況。而在8月25日衝突中被逮捕的示威者中，至少7名因傷轉院的傷者，在多名警力的監視下全部聲稱，忘了在哪裡受的傷。

根據港媒「Now新聞」27日報導，化名「Judy」的北區醫院護士表示，在警方後送至醫院的被捕者中，她接受個別僅有16、17歲的被捕人中，其全身上下有不尋常的瘀傷，甚至嚴重骨折。Judy表示，「最誇張照了X光，發覺整隻手只有一層皮連著，其實骨已經折斷，要去到多大的力量才能造成這樣。」Judy指出，還有的人是胸骨骨折，而被捕人在急診室觀察病房的期間，大約5名員警看守1人，並且要求全程監視，就連治療也要全程監看。

在昨（27）日的例行記者會上，警察公共關係科高級警司江永祥否認，示威者的傷勢是來自於拘留中心，並表示，他們身上的傷勢，是來自逮捕的過程。警方表示，這批30幾名送院的傷者中有6人骨折，其餘大部分是輕傷。

根據港媒《明報 》今日報導，25日的警民衝突中，有醫護人員透露，最少有7名傷者從紅磡警署送往伊利沙伯醫院治療。報導指出，傷者頭部皆有創傷，每名傷者都有2至3名員警看守。而所有的傷者都聲稱，忘了在哪裡受傷。1人右手肘骨折的傷者便曾向醫護人員稱「不知道為什麼」跌倒受傷。

另外，根據本報日前報導，8月11日當天深夜至隔日凌晨，曾發生民權觀察等團體的義務律師趕往新屋嶺要求法律探訪，不過絕大部分遭警方拒絕或不合理拖延。

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