已婚女助教約男學生「開房」 辯稱只是關心

2019-09-03 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國有一名43歲已婚女助教貝蒂蜜利根（Lydia Beattie-Milligan）被指控計畫與15歲男學生在飯店發生關係，她則稱自己只是在「關心」學生，更強調沒有要與學生「發生關係」，但各種證據都佐證她的行為已經「越界」，遭法官判定有罪，入獄2年。

綜合外媒報導，貝蒂蜜利根在這名15歲男學生入學後的3週內，就以幫助他解決「焦慮」為由，開始與男學生私下聯絡，甚至約好要在旅館見面；直到她的同事發現2人互動過於親密，無意間開玩笑的對男學生說「你一定是她最喜歡的學生」，這名少年突然亮出與貝蒂蜜利根相約飯店的訊息，2人「不倫關係」才被揭發。

據報導，貝蒂蜜利根擁有25年學校助教和輔導員的經驗，也由於她特殊的喜好，她被同事們戲稱為「羅賓遜夫人」，將她比喻成電影〈畢業生〉中喜歡年輕男人的老太太。

至於貝蒂蜜利根到底有沒有涉入「預謀」與未成年人性交？根據她一名同事表示，貝蒂蜜利根在「旅館約會」前滿心期待地買了新內衣，感覺早已有所準備；貝蒂蜜利根也曾在約會前傳送「迫不及待想見到你」，並附上飛吻貼圖，當男學生問「你愛我嗎？」，她甚至回答「我不能停止想你，雖然我知道這是不對的，但也許...」。

在法庭上，貝蒂蜜利根辯稱自己有情緒問題，是因為發現到自己好像越界，才會預定飯店房間約男學生出來「講清楚」，她表示，自己是想解決問題，強調「沒有興趣跟未成年人發生關係」；但她的證詞並未被採信，法官判定她的所作所為「完全符合」預謀與未成年人性交，並於週一（2日）遭判處2年徒刑。

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