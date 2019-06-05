台體大系主任被爆「學校開後宮」 空姐學生0分變87分

2019-06-05 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕有周刊報導指出，國立台灣體育運動大學驚爆有已婚系主任與當過空姐的陳姓研究生大談校園不倫戀，該名系主任為護航陳女，竟強逼指導教授改成績，由原本的0分改成87分，甚至未經請假就和陳女出國尋歡。周刊消息更指，該名系主任先前也跟同校的女老師傳出婚外情，在校園鬧得沸沸揚揚。

陳女翹課5個月 王男逼助理教授改分數

據今天出刊的《周刊王》報導，台體大休閒運動管理系已婚的王姓系主任，雖身兼休閒運動管理研究所所長，卻遭指在校園內獵豔，繼先前曾與同校的舞蹈系女老師傳出婚外情，在校園鬧的人盡皆知，近期又被爆與當過空姐的陳姓女研究生大談師生不倫戀。陳女自去年9月起整整翹課5個月，王男為了護航竟強逼蔡姓助理教授更改分數，助理教授氣不過便打了暗藏寓意的「87分」。之後陳女卻還持續在網路社群發文影射攻訐蔡姓助理教授，甚至聲稱「謝謝蔡老師的追求，也請尊重我的選擇」，讓蔡姓助理教授不堪其擾，為此向教育部提出檢舉，並寄發存證信函要求陳女道歉，但至今未獲對方回應。

報導也指，陳女今年2月20日順利取得碩士學位後，雖向校方稱將申請復職繼續當空姐，但她目前並未回航空界，而是被引薦到王男家人任職的公司上班，堪稱「最高調的小三」。228連假時，王男帶陳女到泰國5日遊，王男為掩人耳目還對系上同事稱要帶父親去看病，只是他與陳女在機場候機的畫面被眼尖的學生拍下。5月17日時，王男參加「運動i台灣」會議，事前告知承辦單位會有助理隨行，但當天現身的卻是已畢業的陳女，王男甚至不避嫌地表明陳女是校友，可說是不懼他人非議。

針對相關傳聞，王男雖有接聽周刊去電但未正面回應，反而反問記者如何取得他的電話，並稱「事涉機密，一切由校方祕書室回應。」台體大主任祕書則說：「這些都是王主任的事，應該要去問他本人」。至於致電陳女時，接電話的女子先是悶不吭聲，之後又聲稱不是陳女，也說沒有必要告訴《周刊王》是否就是本人，對相關提問含糊其辭，之後就掛掉電話不回應。

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