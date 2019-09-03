充當國安耳目！傳中共下令官媒進港 「刷臉」監控示威者

2019-09-03 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭已近3個月，警民數度爆發衝突，還傳出解放軍進駐香港，情勢似乎越演越烈，但特首林鄭依然不願正面回應民眾提出的五大訴求，中國也持續譴責反送中，並將示威者形塑成暴徒。《博聞社》昨刊文引用中南海知情者說法，指稱中共中央政治局常委王滬寧「下令」要官媒記者「以報導為由，充當國安耳目」。

《博聞社》報導，中南海知情者表示，從北戴河回到北京，王滬寧便召開緊急會議，並稱就香港局勢，嚴令「中共三大喉舌」包括北京、上海、廣東地方黨媒「動起來」，肩負、發揮更重要「使命」與「作用」。據稱中宣部、國家安全部門、國新辦、港澳辦與中聯辦「最高層」均出席會議。

報導表示，針對「使命」與「作用」一說，中南海知情者指出，國安部門須「緊密配合」、「大力協助」中共官媒，且官媒「將有組織、有計畫地向香港派駐大量記者」。不過，文中也稱這些記者被禁止採訪「港獨份子」、「禍港頭目」等黑名單人士，而是要「突出報導暴徒暴力場面和警方維護秩序克制情緒」。

報導指出香港已受到國際關注，若直接派駐中國國安便衣、線人、間諜，容易穿幫、帶來負面影響，但官媒記者「可以報導為由，充當國安耳目」，並稱其任務為將手機、相機等攝影設備「對準示威人群，將人臉及時傳送至中共龐大的監控網絡」，以便精準識別後，把「特定人群」納入黑名單、以利「秋後算帳」。

報導提到，中聯辦與特區政府知情者證實，大批官媒記者已紛紛來港，不只中聯辦、特區政府，連港警也「已預先接報並登記在冊」，並稱此舉用意在於確保這些人不會「被誤傷」、若發生突發狀況要及時趕赴「提供特別保護」。

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