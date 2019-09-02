港府製造白色恐怖…罷課學生︰大家都怕 就沒人敢出來了

2019-09-02 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動愈演愈烈，今日（2日）雖是開學日，但大專院校學生及中學生皆發起罷課活動，要求港府回應民間五大訴求。由中學生反修例關注組、青年反修例關注組及香港眾志組成的「中學生罷課籌備平台」，今日在愛丁堡廣場舉辦罷課集會，將近2000多名學生不畏風雨、有些不畏懼學校「記過」警告，參與罷課集會。

根據《立場新聞》報導，據籌備平台所知，近200間的學校同學來參與罷課活動。今早有兩間學校傳出有打壓行為，包括喇沙書院有鎮暴警察到場關切，以及嘉諾撒聖瑪利有警車徘徊，校方傳出以「大過」警告戴黑口罩的同學。平台發言人鄭家朗表示，政府及警方正以「白色恐怖」嚇阻學生參與罷課。他強調，政府的責任是回應訴求、而不是打壓同學。

參與集會的阿Jill是堅道高主教中學學生，與3名同學今早在開學禮後，就到愛丁堡廣場參加罷課集會。她指出，有校友早上到學校外呼口號，之後到餐廳吃飯時，竟遭到有人報警，被警察包圍，她們雖不知之後會發生什麽事，但是感到白色恐怖的壓力。她表示，自己也會擔心被學校秋後算帳，但看到很多高年級的學長學姊都到場支持，「我的心安定好多，如果大家都害怕的話就沒人敢出來了。」

同學阿Val表示，校內很多同學支持反送中，部份老師也是相同立場，但教育局之前要求老師不要表態，是對師生「滅聲」，「我們只是和平地表達訴求，老師教我們要尊重不同意見，讓我們思考後才有自己的立場，是不應被打壓的。」被記者問及會不會害怕？阿Val表示，「我更擔心不出來，香港就沒有改變，政府要打壓我們也沒用。」

在場中學生在在胸口貼上「香港加油」貼紙。同學們表示，香港人抗爭多月，政府卻仍未回應訴求，更把暴力事件歸咎示威者，他們覺得自己也該發聲。儘管天候不佳，但中學生們聚在一起高喊「香港人加油」、「五大訴求缺一不可」，表現出香港下一代堅定抗爭的決心。

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