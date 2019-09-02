港府大圍捕想激發民憤？議員：為引用緊急法鋪路

2019-09-02 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕香港反對修訂《逃犯條例》風波持續延燒，港府當局在831前夕更大舉逮捕多名立法會議員及學運人士，泛民派立法會議員毛孟靜對此提出警告，指港府大圍捕是為了激發民憤，用意則是讓港府有藉口引用緊急法。針對831港警在港鐵車廂內濫用暴力執法，毛孟靜也批評警方，做法極不恰當，並直言民眾遭遇令人心痛得無以復加。

《法廣》報導指出，包含民主派立法會議員鄭松泰、譚文豪和區諾軒，以及香港眾志秘書長黃之峰、成員周庭亦均在30日遭當局逮捕，毛孟靜對此指出，港府大圍捕是刻意激發民憤，挑釁民眾上街泄憤，目的則是讓港府有藉口引用緊急法，

事實上，除了毛孟靜，香港民間普遍擔心，港府大動作就是在為啟動《緊急法》試水溫，部分香港法界人士也指出，若港府真的啟動緊急法，將可迅速平息目前的動盪局勢，因為特首及行政會議可在不經過立法會同意的情況下，實施宵禁、關閉示威者使用的社交平台、逮捕及驅逐示威者等極端手法。據《立場新聞》報導，香港大律師、前立法會議員吳靄儀也指出，「緊急狀態」的定義不是在於法律條文而在於政治判斷，動用《緊急法》的人，是將整個香港的管治押上，沒有回頭路，目前民意也並非站在特首這邊，若林鄭月娥是透過中央授權啟動《緊急法》，不管用什麼語言包裝，香港的「法治」實際上是直接操控在中共中央的手上，這種「法治」，只會徹底毀掉國際投資者及所有香港市民的信心。

《香港01》報導則提到，針對引發國際格外關切的「831太子站車廂衝突」，毛孟靜認為本次衝突與721元朗無差別暴力事件沒有區別，並質疑警方的行動無法可以解釋，批評警方濫用暴力，做法極不恰當，讓人看了心痛得無以復加。

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