港版「敦克爾克大撤退」震撼人心！ 5千私家車接示威者回家

2019-09-02 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中延燒，昨日（1日）示威者發起「機場交通壓力測試」，堵塞機場交通的活動，晚間警方出動大批警力清場，強制關閉多個港鐵站、公車線，示威者只能徒步走20多公里的路躲開包圍網，不過香港市民開著約5000輛私家車前去救援示威者離開，被外界譽為香港版的「敦克爾克大撤退」。

綜合媒體報導，昨日港人發起堵塞機場交通行動，大批示威者聚集在機場客運大樓巴士站一帶，進行「機場交通壓力測試」，導致許多遊客只能在機場外圍下車，再徒步拉著行李箱到機場。

大約晚間6點，大批鎮暴警察進駐武力清場，港鐵也配合警方關閉多個車站，到晚間9時，東涌線仍未開通。各車站、碼頭佈滿鎮暴警察，有消息指出搭乘船、巴士離開都會被警察攔查搜身。面對警方海陸包抄，示威者只能沿著北大嶼山公路徒步走20多公里的路回市區，路上擠滿步行的示威者與市民。

消息傳出後，香港市民自發性開著私家車前往東浦「救援」示威者，估計約5000輛汽車出動，讓示威者甚是感動。北大嶼山公路的俯瞰照片也引起社群網路轟動，網友將其譽為香港版的「敦克爾克大撤退」，香港眾志秘書長黃之峰也在臉書分享，表示「香港人，無得退」。

敦克爾克大撤退是二戰時期，英國在歐陸的戰略性撤退。當時英法盟軍被德國包圍，圍困至敦克爾克（法國北部的港口），英國孤注一擲執行「發電機行動」，動員全國軍、民間大小船隻，短時間內奇蹟地將大部分的軍隊撤退回英國本土。

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