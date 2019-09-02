反送中》不被摸頭！中大學生會長：以「暴大」之名為榮

2019-09-02 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威延燒，今日（2日）適逢開學日，中大校方早前宣布不辦開學典禮，但中大學生自行籌辦開學禮，現場有數百名學生冒雨參加，中大學生會會長蘇浚峰上台發言時表示，中大被外界稱為「暴大」，是代表學生面對不公、反抗強權，他欣然接受並以此為榮。

綜合港媒報導，早前中大校方因政治因素考量，宣布取消開學禮，中大學生會聯同各書院學生會自行舉辦的「中大人的開學禮」，於今日上午10點15分開始，邀請到各書院代表、2014年中大學生會主席張秀賢、以及政治及行政學系教授周保松發言。

中大學生會會長蘇浚峰表示，過往中大學生與政治運動密不可分，一直與港人同行。外界稱為中大為「暴大」，是代表學生起身反抗強權，他欣然接受此稱號，並引以為榮。

張秀賢則戴頭盔、口罩發言，他表示香港人抗爭的代價非常之高，可能會被起底、解僱，若遭控暴動罪得面對10年刑期。他稱，5年前還可以開會討論如何罷課，但現在的抗爭，罷課已是火燒眉毛。他強調，香港從來都不是「End game（終局）」，抗爭會繼續下去。

對於下午3點半的罷課集會，中文大學校方今日凌晨發出聲明，稱罷課集會「存在極高風險」，呼籲學生會取消。但中大學生會表示，堅持將按照原定計劃舉行罷課集會及開學禮，重申尊重同學表達不滿的權利，「無論面對多大的風雨，莘莘學子都不會屈服於高牆之下，我等將會謺死捍衛那免於恐懼之自由」。

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