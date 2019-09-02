反送中》91再塞爆機場 港鐵關閉港民走20公里撤退

2019-09-02 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續，昨（9月1日）示威再塞爆機場，在傍晚抗爭行動結束後，大批鎮暴警到場武力清場，至示威者轉到東涌，港鐵關閉多個車站，清場過程中，警方一度進入多個車站、中環碼頭，海陸大搜捕，不過，沒有任何結果，其中一批示威者早在抗爭後，隨即沿著大嶼山公路，徒步了20公里回到市區，整個抗爭及搜捕到今天凌晨1點左右結束。

綜合媒體報導，昨天入夜後，屯門、天水圍、大圍都先後出現警民對峙的情況，同時，港鐵多條線路停駛，警方進入多個地鐵站進行搜捕，而地鐵站口則有市民高喊「黑警死全家」、「黑警還眼」等口號，抗議港警，也有市民互相打氣高喊「光復香港 時代革命」、「香港人 加油」等口號。

其中，抗爭重災區是距離機場最近的港鐵東涌站，警方武力清場將示威者趕進東涌站，偏偏港鐵在傍晚6點鐘左右關閉東涌站，部分示威者憤怒打破玻璃設施、入閘口，以及闖進職員辦公室肆意毀壞，也有示威者毆打拍攝他們的民眾，鎮暴警隨後再進入車站，甚至進到車廂，意欲強力搜捕，不過，並沒有結果。

示威者在轉進東涌站，發現東涌站關閉後，隨即展開從山路夜行撤退，據示威者表示，他們約是從傍晚6點左右港鐵宣布關閉東涌站後，即展行長征，直到晚間10點左右，走了4小時、20公里，第一批人終於走到青馬收費廣場，示威者坦承，走到腳都酸了、起泡了，但都不悔，後續徒步撤退者陸續抵達，而過路的私家車、貨車也勇敢、義務的載走這些示威者，形成港民互助的感心畫面。

港鐵宣布，今天各路線運作恢復正常，但東涌站仍管制部分出口。

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