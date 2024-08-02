中俄夾殺 美國面臨「前所未有」情報威脅

美國最新「國家反間諜戰略」將中國、俄羅斯、伊朗和北韓列為主要罪魁禍首，並認定北京和莫斯科為「最重大的情報威脅」。（美聯社）

2024/08/02 21:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國家反情報與安全中心（NCSC）1日公布最新「國家反間諜戰略」，直言美國面臨來自外國情報機構「前所未有」的威脅，尤以中國和俄羅斯為甚，且這兩國為了取得優勢，也更頻繁地合作，包括在「灰色地帶」採取更具侵略性的行動。

由美國總統拜登簽署發布的「國家反間諜戰略」，將中國、俄羅斯、伊朗和北韓列為主要罪魁禍首，並認定北京和莫斯科為「最重大的情報威脅」。外國對美情報威脅的廣度、數量、複雜度和影響力皆是「前所未有」，愈來愈多行為者試圖竊取美國國家機密、敏感數據、知識產權、技術和軍事能力，並破壞和擾亂美國的外交政策和情報行動。

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這些外國對手準備破壞或損害對美國人健康、安全和經濟活動至關重要的基礎設施，同時試圖影響美國的政策和輿論，破壞民主制度，且彼此間也更頻繁合作，「許多中、俄和伊朗的情報活動仍未被發現」。其中，商業實體正發揮推動作用，美國的對手有時會求助於私人企業，以掩飾其間諜行動，包括監控和蒐集大量數據，以及利用科技滲透到屬於美國政府和私人實體的關鍵系統。

此外，美國的對手不僅追求機密資訊，也希望獲得大量非機密資訊，「以支持其政治、經濟、研發、軍事和影響力目標，以及針對美國人員、供應鏈和關鍵基礎設施的企圖」。

值得注意的是，戰略報告中特別提到中國對美國經濟安全造成的風險，指產業間諜行為對美國的繁榮、安全和競爭優勢構成重大挑戰，「在這個領域，中國是最令人擔憂的國家，因為它瞄準美國和盟國企業及研究機構的關鍵技術部門，和專有商業及軍事技術」，美國必須傾全國之力，因應對手蒐集或獲取敏感訊息和技術的努力」。北大西洋公約組織（NATO）一名官員坦言，「沒有時間可以浪費了，這是我們所有盟友的關鍵優先要務」。

美國新的反間諜戰略，旨在為美國情報機構提供對抗威脅的方向，其中一部分是投資新技術，以協助情報機構更快發現外國陰謀、預測威脅，並更廣泛地與其他政府機構和盟友分享訊息。該戰略也呼籲擴大使用人工智慧（AI），以抵禦間諜活動，並發起旨在破壞外國陰謀的進攻性行動。拜登矢言，此一戰略將確保美國處於應對外國情報威脅的有利地位。

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