抓到了！墨海軍查獲25噸芬太尼 從中國運來的

2019-08-29 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）濫用問題日漸嚴重，總統川普多次抨擊中國放任當地的芬太尼大量輸入美國，造成10萬名美國人死亡。日前，墨西哥海軍在該國南部的港口城市拉薩羅卡德納斯（Lázaro Cárdenas），查獲來自中國重達25.75噸的芬太尼粉末。

綜合外媒報導，墨西哥海軍秘書處（Secretariat of the Navy of Mexico，SEMAR）截獲了這批芬太尼貨物，來自於中國上海，並將運往墨西哥西北部，錫那羅亞州的大城庫利亞坎（Culiacán）。

調查人員在船上的貨櫃內發現了芬太尼，但貨品清單上偽造成氯化鈣。墨西哥海關實驗室測試粉末樣本，檢測結果呈現陽性，確認是芬太尼無誤，調查人員總共查獲931袋同樣的貨品，重量約為25.75噸。據悉，這批毒品與墨西哥著名的錫納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）有關。

美國緝毒局統計2019年間，由鳳凰城辦事處及亞利桑那州各執法機構查獲超過100萬件非法製造的芬太尼藥片，近乎是2018年查獲總量的3倍，顯示芬太尼藥物濫用是美國近年棘手的社會問題。

小辭典：根據網路維基百科記載，芬太尼（英語：Fentanyl）是一種強效的、類鴉片止痛劑，起效迅速而作用時間極短。它是腦中μ-鴉片受體的強力激動劑。芬太尼比嗎啡效力高50至100倍。但一些為了模擬芬太尼之藥理作用的芬太尼類似物可能比嗎啡高出10,000倍。

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