抓到了！墨海軍查獲25噸芬太尼 從中國運來的

2019-08-29 11:59

〔即時新聞/綜合報導〕美國類鴉片止痛劑芬太尼(Fentanyl)濫用問題日漸嚴重,總統川普多次抨擊中國放任當地的芬太尼大量輸入美國,造成10萬名美國人死亡。日前,墨西哥海軍在該國南部的港口城市拉薩羅卡德納斯(Lázaro Cárdenas),查獲來自中國重達25.75噸的芬太尼粉末。

綜合外媒報導,墨西哥海軍秘書處(Secretariat of the Navy of Mexico,SEMAR)截獲了這批芬太尼貨物,來自於中國上海,並將運往墨西哥西北部,錫那羅亞州的大城庫利亞坎(Culiacán)。

調查人員在船上的貨櫃內發現了芬太尼,但貨品清單上偽造成氯化鈣。墨西哥海關實驗室測試粉末樣本,檢測結果呈現陽性,確認是芬太尼無誤,調查人員總共查獲931袋同樣的貨品,重量約為25.75噸。據悉,這批毒品與墨西哥著名的錫納羅亞販毒集團(Sinaloa Cartel)有關。

美國緝毒局統計2019年間,由鳳凰城辦事處及亞利桑那州各執法機構查獲超過100萬件非法製造的芬太尼藥片,近乎是2018年查獲總量的3倍,顯示芬太尼藥物濫用是美國近年棘手的社會問題。

小辭典:根據網路維基百科記載,芬太尼(英語:Fentanyl)是一種強效的、類鴉片止痛劑,起效迅速而作用時間極短。它是腦中μ-鴉片受體的強力激動劑。芬太尼比嗎啡效力高50至100倍。但一些為了模擬芬太尼之藥理作用的芬太尼類似物可能比嗎啡高出10,000倍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法