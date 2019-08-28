我們的愛豆叫阿中 《外交政策》：K-pop粉絲成網路水軍

2019-08-28 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國國內輿論對香港反送中示威者變得「越來越惡毒」，美國知名外交雜誌《外交政策》（Foreign Policy）26日針對中國水軍的「出征」做出分析時指出，近期的中國水軍組成不同於過往以「帝吧」為主，而是多了來自流行歌手的年輕粉絲社群，並且透過名為「阿中」的虛擬偶像將中國民族主義言論與偶像粉絲的可愛傳統結合在一起。

《外交政策》內文指出，上個星期中國水軍的出征不同於2016年時的「帝吧」，當時「帝吧」轟炸了台灣總統蔡英文、歌手周子瑜的臉書粉絲專頁。《外交政策》指出，此次除了「帝吧」成員，還動員了中國國內喜愛韓國（K-pop）或中國（C-pop）流行音樂偶像的粉絲社群。

《外交政策》表示，這樣的動員與每當涉及國際事件發生時，商業業務涉及中國的明星都要表達「愛國之情」有關。《外交政策》表示，每當這些偶像受到來自親北京立場的壓力時，這些中國粉絲就會動員起來捍衛他們的偶像，而很快地，這項「捍衛偶像」的行動就轉變為「保衛中國」。

該雜誌指出，這些粉絲不僅僅是聚集在中國五星旗周圍，而是圍繞著代表中國的虛擬偶像「阿中」。雜誌指出，在中國的微博上湧現了幾個標籤，例如「#我們的愛豆（idol）叫阿中」、「#我們都有一個愛豆名字叫阿中」或是「#阿中是世界上最帥的人」。

《外交政策》認為很難知道「挺阿中」的運動規模有多大，不過，從包括共青團和人民日報在內的官媒是如此熱情地支持這場運動就表明了，這場「挺阿中」的運動並非是完全自發的，或是至少得到了「幫助」。《外交政策》指出，如果中共認為，青年文化可以用來鼓動年輕人的情緒，那麼中共就會利用它。

此外，台灣資訊戰專家沈伯洋也在臉書上針對中國水軍的議題發表了看法。

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