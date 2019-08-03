總統大選在即...中國躲幕後 收買台灣網路行銷業者當網軍

2019-08-03 10:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕2020年台灣總統大選倒數5個月，中國已積極部署網軍，對台發動資訊戰。國防安全研究院專文指出，中國對台資訊戰利用代理人或仲介機構做為管道；台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋也指出，他訪談多家網路行銷公司人員，確實有人拿中國的錢，操作臉書社團。

國防安全研究院助理研究員吳俊德在「國防情勢月報」，以「中國與俄羅斯資訊戰手法初探」為題，比較兩國資訊戰操作模式。吳俊德解釋，俄羅斯花費大量資源與時間在美國建立信任機制，但中國長期對台統戰、滲透，在操作資訊戰時，不必重新建立信任機制，可以直接利用統戰所建立的網絡或組織。

吳俊德分析，中國長期滲透台灣的宮廟、社團、村里長等，這些基層組織都有自己的社群媒體、粉絲專頁或LINE群組，中國資訊戰配合在統戰中建立的人脈，由代理人過濾、審查訊息，再將訊息透過人際網絡傳送出去，由於語言、文字相通，散播假訊息非常容易，甚至可以把假訊息直接從微信轉過來。

除前一波購買台灣各大臉書粉絲專頁，甚至招募網紅加入團隊，吳俊德指出，中國也會「業務外包」，雇用台灣本地的行銷公司或網軍，換句話說，中國用金錢就可以在台灣找到中介機構操作資訊戰。

事實上，網路上就有行銷公司招募社群網軍、小編，做於輿情分析，並根據執行任務的時間長短、地區，以每案3萬元起跳，不過，業者也聲明「不接受不利於國家、社會以及挑撥離間的案子。」

沈伯洋指出，他半年來訪談多家網路行銷公司人員，發現他們接到的「網軍訂單」都是「層層外包」，一般包個3到4層，台灣業者如果不去問，很難知道背後的金主，但業者通常還是會私下打探，而轉包的中間人也會知道背後有沒有中國的影子。

沈伯洋說，這些業者多是6個人以內的小型網路行銷公司，有的雖是在大公司工作，但個人或揪幾個好朋友一起利用下班時間「賺外快」。他們早期做PTT，現在專攻臉書社團，通常一個人經營多個社團，會轉內容農場、粉專的假新聞散佈，其效應比在臉書粉專還大。

沈伯洋分析，這些對網路行銷公司的訂單，雖然部分是台商買單，但經過比對，應該與中國統戰部的關係比較密切，偶爾有國台辦的影子，至於是否與解放軍有關，他認為，「證據還不夠充足」。

陸委會表示，網路行銷公司若與中國大陸黨政軍或大陸人民、團體與機構有合作行為，已經違反「兩岸條例」第33條之1，可處10萬元以上50萬元以下罰鍰，並可按次連罰。

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