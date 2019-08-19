美學者警告：網路攻擊的危害與核子戰爭相等

2019-08-19 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕有美國學者撰文指出，網路攻擊造成的威脅可能與核子戰爭所帶來的威脅相等。

根據非營利媒體《The Conversation》 16日刊文，來自北達科他州立大學電腦科學助理教授斯特勞布（Jeremy Straub）對於公眾輕忽網路攻擊所帶來的影響提出警告。斯特勞布表示，比起核子戰爭，網路攻擊所帶來的威脅，對於公眾來說並不是那麼顯而易見，不過兩者能造成的威脅可能同樣嚴重，且目前世界各國根本沒有足夠的共識和計劃，來應對潛在的網路攻擊危機。

斯特勞布指出，與核武器那種大規模的殺傷力不同，因網路攻擊而喪生的過程，是相對緩慢的。人們可能因飢餓而喪生，也可能因為缺電、缺能源、或因交通號誌損壞所導致的車禍而死亡。

斯特勞布舉例說明，2016年初，駭客控制了美國的飲用水處理廠，並更改了用於淨化水質的化合物，此舉可能導致中毒、供水或缺水問題；在2016年和2017年，駭客關閉烏克蘭的主要電力系統；2018年，未知的網絡犯罪分子入侵了整個英國的電力系統；而在2019年，美國的電力系統可能已遭到類似入侵的滲透。文中，斯特勞布也舉了石化、核能設施遭駭客入侵的案例。

斯特勞布表示，眼下美國只有約20%以電腦系統控制機械的企業，會持續監控系統安全，而其中被發現到的攻擊中，有40%的駭客已潛入系統超過一年。另一調查亦指出，將近33%的能源公司去年曾遭網絡入侵。

斯特勞布表示，「核武級」的網路攻擊災難可能由3種情況出現。首先，是各國情報遭盗取、變更或刪除重要軍事數據而引發的問題；其次，是國家或恐怖組織，利用控制供電、供水等設施引發連鎖效應，帶來傷害。最後，則是因人為或機件意外引起而觸發世界大戰級的網路攻擊。

對於「如何抵遇網路攻擊災難」，斯特勞布表示，政府，企業和一般人需要對系統進行防護，以防遭到外來入侵者利用，減低被攻擊的風險。斯特勞布強調，要減少「世界網路攻擊大戰」的影響，與處理其他問題一樣，有賴於社會不同階層下功夫去處理資訊安全問題。

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