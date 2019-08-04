中國下訂單 台網路行銷業當網軍

2019-08-04

發動資訊戰 企圖亂大選

〔記者鍾麗華／台北報導〕二○二○年總統大選將屆，中國已積極部署對台發動資訊戰。國防安全研究院專文直指，中國對台資訊戰利用代理人或仲介機構做為管道；台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋也表示，他訪談多家網路行銷公司人員，發現確實有人拿中國的錢，操作臉書社團。

國防安全研究院助理研究員吳俊德以「中國與俄羅斯資訊戰手法初探」為題，撰文比較兩國操作模式。吳解釋，俄羅斯花費大量資源與時間在美國建立信任機制，但中國長期對台統戰、滲透，在操作資訊戰時，不必重新建立信任機制，直接利用統戰所建立的網絡或組織。

除了購買台灣各大臉書粉絲專頁、招募網紅，吳俊德指出，中國也會「業務外包」，僱用台灣本地的行銷公司或網軍。換句話說，中國用金錢就可以在台灣找到中介機構來操作資訊戰。

網路上就有行銷公司招募社群網軍、小編，做輿情分析，並根據執行任務的時間長短、地區，以每案三萬元起跳，業者聲明，「不接受不利於國家、社會以及挑撥離間的案子。」

不過，沈伯洋表示，他半年來訪談多家網路行銷人員，發現他們接到的網軍訂單經過「層層外包」，業者如不去問，很難知道背後金主，但業者通常還是會私下打探，中間人也清楚背後有無中國的影子。

專攻臉書社團 轉貼各類假訊息

沈伯洋說，這些多是六人以內的小型網路行銷公司，有的在大公司工作，但個人或揪幾個好友利用下班時間「賺外快」。他們早期做PTT，現在專攻臉書社團，轉貼內容農場、粉專的假新聞，效應不容小覷。

沈伯洋分析，部分訂單雖由台商買單，但經過比對，應與中國統戰部關係密切，偶有國台辦影子。是否與解放軍有關？他認為「證據還不夠充足」。

陸委會表示，若與中國大陸黨政軍有合作行為，或與大陸人民、團體與機構有涉及政治內容的合作行為，已違反「兩岸條例」，可處十萬元至五十萬元罰鍰，並可按次連罰。

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