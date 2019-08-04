中國網軍擾亂戰術 加深對立 學者︰兩黨初選結束 仇恨仍深

2019-08-04

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國部署網軍對台發動資訊戰，台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋觀察，在國民兩黨的總統初選中，中國操作網軍，攻擊所有的候選人，加深對立、見縫插針，以致兩黨初選結束，雙方陣營持續對立、仇恨，中國目的是要製造台灣社會混亂。

沈伯洋指出，在國民兩黨總統初選時，中國網軍不是支持一方、攻擊另一方，而是所有人都攻擊，民進黨初選時，就是假造蔡英文不爽賴清德、賴清德不信任蔡英文；國民黨初選時，就放大郭台銘砲轟韓國瑜、韓國瑜批評郭台銘，讓雙方陣營互相指責，藉此來擾亂台灣社會。

沈伯洋強調，民主是在大家吵完架後，還能夠正常溝通，中國的擾亂戰術，是要讓大家變得完全不能溝通，人民無法信任民主。過去兩黨在總統初選結束後，對立都不會那麼嚴重，但現在兩黨初選後，雙方陣營心結仍深，證明中國網軍操作成功。

沈伯洋分析，兩黨初選結束後，中國網軍現在持續經營各種議題，例如在美中貿易戰，散布台灣不能依靠美國的訊息，製造台灣親中派與親美派的內部矛盾。他預估到十月、總統候選人全部底定後，中國對台資訊戰將會全面開火。

對於民進黨立院黨團提出「中共代理人」修法，沈伯洋認為，修法應採「指定登記制」，像是日本山口組被指定暴力團，日本政府依「暴力團對策法」將該組織列名指定嚴管，組織、人事、金流都要依法公布。中共代理人若採指定登記制，可要求帳號在網路發言，後面要加註中共代理人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法